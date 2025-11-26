‘Informes contradictorios’ sobre guardias fallecidos en Estados Unidos por autoridades
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El 26 de noviembre, un sujeto aún no identificado disparó contra los elementos de la Guardia Nacional, en la capital de los Estados Unidos
El gobernador de Virginia occidental, Patrick Morrisey, reportó ‘informes contradictorios’ sobre la salud de los dos guardias que resultaron heridos tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca.
Luego de que en un primer informe, Morrisey señaló que ‘con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron tiroteados hoy en Washington D. C. han fallecido a causa de sus heridas’, posteó en X
‘Estos valientes ciudadanos de Virginia Occidental perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto permanente con las autoridades federales mientras continúa la investigación’, añadió.
‘Todo nuestro estado llora con sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos que se rindan cuentas por este horrible acto’, indicó.
Sin embargo, poco después, el gobernador dijo que ‘estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos más información cuando dispongamos de datos más completos’.
TE PUEDE INTERESAR: Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca
‘Nuestras oraciones están con estos valientes militares, sus familias y toda la comunidad de la Guardia’, añadió.