Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron luego de recibir disparos a raíz de un tiroteo que se dio cerca de la Casa Blanca.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el tiroteo se dio en la esquina de la calle 17 y la calle I, al noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia oficial del presidente Donald Trump.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

El presidente Trump informó despupes a través de sus redes sociales que los dos agentes habían sido heridos y estaban siendo atendidos en hospitales en estado crítico.

“El animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional, dejando a ambos en estado crítico y ahora en dos hospitales distintos, también está gravemente herido, pero aun así pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. Son realmente grandes personas. Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados a la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes”, señaló en la red Truth Social.