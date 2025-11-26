Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Internacional
/ 26 noviembre 2025
    Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca
    El presidente Trump calificó como “animal” a la persona que disparó contra los agentes. FOTO: TOMADA DE REDES

Una persona sospechosa fue detenida en el hecho en el que los agentes recibieron disparos

Dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron luego de recibir disparos a raíz de un tiroteo que se dio cerca de la Casa Blanca.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el tiroteo se dio en la esquina de la calle 17 y la calle I, al noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia oficial del presidente Donald Trump.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

El presidente Trump informó despupes a través de sus redes sociales que los dos agentes habían sido heridos y estaban siendo atendidos en hospitales en estado crítico.

“El animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional, dejando a ambos en estado crítico y ahora en dos hospitales distintos, también está gravemente herido, pero aun así pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. Son realmente grandes personas. Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados a la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes”, señaló en la red Truth Social.

El gobernador de Virginia, Patrick Morrisey, confirmó después que los dos agentes fallecieron.

“Con gran pesar podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington, D. C., han fallecido a causa de sus heridas. Estos valientes habitantes de Virginia Occidental perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto constante con las autoridades federales mientras continúa la investigación”.

“Todo nuestro estado lamenta su pérdida junto a sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos una plena rendición de cuentas por este acto horrendo”, informó en redes sociales.

Una persona sospechosa fue detenida en la zona, que fue acordonada para investigar el hecho, según informó la Policía capitalina en redes sociales.

Por orden de Trump, en agosto pasado la Guardia Nacional fue desplegada en Washington para combatir la criminalidad en la ciudad, que el presidente considera una de las más violentas del país.

La alcaldesa Muriel Bowser, de extracción demócrata, se opuso inicialmente al despliegue, con el argumento que la policía local había logrado una disminución en los homicidios, pero Trump después dijo que el gobierno local decidió cooperar con fuerzas federales.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

