¿Cuándo empieza la Liga MX 2026?... Fechas clave, calendario, y ajustes
El Clausura 2026 de la Liga MX inicia el 9 de enero. Conoce el calendario, fechas clave y los ajustes por el Mundial de futbol 2026
El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzará oficialmente el viernes 9 de enero de 2026, fecha en la que se disputará la Jornada 1 del campeonato. Con ello, los clubes regresarán a la actividad tras el receso de fin de año.
Este inicio anticipado responde a la necesidad de ajustar los tiempos de competencia ante el Mundial de futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y cuya inauguración está programada para junio en el Estadio Azteca.
Desde el arranque, los equipos deberán afrontar un calendario exigente, diseñado para concluir la fase regular y la Liguilla sin interferir con los preparativos del evento deportivo más importante del planeta.
CÓMO SERÁ EL CALENDARIO DEL TORNEO
El Clausura 2026 está planeado para extenderse hasta el 18 de mayo, fecha en la que finalizará la fase regular del torneo. Posteriormente, se disputará la Liguilla para definir al campeón del futbol mexicano.
El formato mantendrá la estructura tradicional de temporada regular seguida de la fase final, aunque con un calendario más compacto. Para lograrlo, la Liga MX programó fechas dobles durante el torneo, reduciendo los espacios entre jornadas.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del formato de reclasificación o play-in, lo que permitirá concentrar los partidos decisivos en menos semanas y cerrar el campeonato con mayor anticipación.
AJUSTES POR EL MUNDIAL 2026
La cercanía del Mundial obligó a la Liga MX a realizar ajustes extraordinarios en su reglamento y planeación. El objetivo principal es liberar el calendario nacional antes del inicio del torneo mundialista.
Entre las modificaciones destaca la posibilidad de que los clubes alineen hasta nueve jugadores extranjeros durante la fase final del Clausura 2026, una medida pensada para elevar el nivel competitivo del certamen.
Además, se buscó evitar empalmes con otros compromisos relevantes, aunque algunos equipos sí deberán combinar su participación en la liga con torneos internacionales.
EL CRUCE CON TORNEOS INTERNACIONALES
Durante el Clausura 2026, varios clubes mexicanos participarán en la Concacaf Champions Cup, cuyo calendario inicia en febrero. Esto obligará a planteles y cuerpos técnicos a gestionar rotaciones y cargas físicas.
La Liga MX tomó en cuenta estos compromisos al diseñar el calendario, aunque reconoce que será un semestre de alta exigencia para los equipos con actividad internacional.
Estos cruces refuerzan la idea de que el Clausura 2026 será uno de los torneos más intensos de los últimos años, tanto por la carga de partidos como por el contexto global en el que se disputa.
FECHAS CLAVE DEL CLAUSURA 2026
Las fechas más relevantes del torneo ya están definidas y marcan el rumbo de la competencia rumbo al Mundial.
· Inicio del torneo: 9 de enero de 2026
· Fase regular: hasta el 18 de mayo de 2026
· Inicio de Liguilla: primeros días de mayo
· Final del torneo: finales de mayo de 2026
Estos plazos permitirán que el futbol mexicano concluya su ciclo competitivo semanas antes del arranque del Mundial.
DATOS CURIOSOS
· El Clausura 2026 terminará antes de junio por el Mundial
· Se eliminó el play-in para compactar el calendario
· El Estadio Azteca inaugurará el Mundial 2026
El Clausura 2026 de la Liga MX será un torneo distinto, marcado por ajustes estratégicos y un calendario comprimido. Con inicio en enero y cierre en mayo, la liga busca adaptarse al contexto mundialista sin perder competitividad, ofreciendo un campeonato intenso que servirá como antesala al Mundial de futbol 2026.