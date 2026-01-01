$!¿Cuándo empieza la Liga MX 2026?... Fechas clave, calendario, y ajustes

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzará oficialmente el viernes 9 de enero de 2026, fecha en la que se disputará la Jornada 1 del campeonato. Con ello, los clubes regresarán a la actividad tras el receso de fin de año. Este inicio anticipado responde a la necesidad de ajustar los tiempos de competencia ante el Mundial de futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y cuya inauguración está programada para junio en el Estadio Azteca. TE PUEDE INTERESAR: Gilberto Mora iguala a Saint-Maximin y cierra 2025 como el jugador más caro de la Liga MX Desde el arranque, los equipos deberán afrontar un calendario exigente, diseñado para concluir la fase regular y la Liguilla sin interferir con los preparativos del evento deportivo más importante del planeta. CÓMO SERÁ EL CALENDARIO DEL TORNEO El Clausura 2026 está planeado para extenderse hasta el 18 de mayo, fecha en la que finalizará la fase regular del torneo. Posteriormente, se disputará la Liguilla para definir al campeón del futbol mexicano.

El formato mantendrá la estructura tradicional de temporada regular seguida de la fase final, aunque con un calendario más compacto. Para lograrlo, la Liga MX programó fechas dobles durante el torneo, reduciendo los espacios entre jornadas. Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del formato de reclasificación o play-in, lo que permitirá concentrar los partidos decisivos en menos semanas y cerrar el campeonato con mayor anticipación.

AJUSTES POR EL MUNDIAL 2026 La cercanía del Mundial obligó a la Liga MX a realizar ajustes extraordinarios en su reglamento y planeación. El objetivo principal es liberar el calendario nacional antes del inicio del torneo mundialista. Entre las modificaciones destaca la posibilidad de que los clubes alineen hasta nueve jugadores extranjeros durante la fase final del Clausura 2026, una medida pensada para elevar el nivel competitivo del certamen. Además, se buscó evitar empalmes con otros compromisos relevantes, aunque algunos equipos sí deberán combinar su participación en la liga con torneos internacionales.

EL CRUCE CON TORNEOS INTERNACIONALES Durante el Clausura 2026, varios clubes mexicanos participarán en la Concacaf Champions Cup, cuyo calendario inicia en febrero. Esto obligará a planteles y cuerpos técnicos a gestionar rotaciones y cargas físicas. La Liga MX tomó en cuenta estos compromisos al diseñar el calendario, aunque reconoce que será un semestre de alta exigencia para los equipos con actividad internacional.