¿Qué es la cuesta de enero?... y cómo sobrevivir al golpe financiero del inicio de año

Información
/ 1 enero 2026
    ¿Qué es la cuesta de enero?... y cómo sobrevivir al golpe financiero del inicio de año
    Tras los gastos de diciembre, muchas familias enfrentan dificultades para cubrir pagos básicos. Entender por qué ocurre y cómo hacerle frente es clave para mantener la estabilidad económica. VANGUARDIA/ARCHIVO

La cuesta de enero afecta a millones tras las fiestas. Conoce qué es, por qué ocurre y cómo resistirla sin endeudarte en 2026

La cuesta de enero es el periodo de presión económica que viven personas y familias durante las primeras semanas del año. Se caracteriza por la falta de liquidez, el aumento de gastos fijos y la acumulación de deudas adquiridas en diciembre.

Este fenómeno no es exclusivo de un sector social, ya que afecta tanto a trabajadores asalariados como a personas con negocios propios. El problema surge cuando los ingresos de enero no alcanzan para cubrir compromisos adquiridos previamente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es hoy, es hoy!... Entra en vigor el Salario Mínimo 2026; nadie ganará menos de 9 mil 582 pesos

En México, la cuesta de enero suele intensificarse por la concentración de pagos obligatorios, ajustes de precios e impuestos que entran en vigor con el inicio del año.

POR QUÉ SE COMPLICA EL INICIO DEL AÑO

Uno de los principales factores es el exceso de gasto durante las fiestas decembrinas. Compras, celebraciones, viajes y regalos suelen financiarse con tarjetas de crédito o ahorros que se agotan rápidamente.

A esto se suma que en enero deben cubrirse pagos como predial, colegiaturas, servicios y refrendos, muchos de los cuales se actualizan por inflación. En algunos casos, también se registran aumentos en productos básicos.

El resultado es una combinación de ingresos limitados y gastos elevados que genera estrés financiero y obliga a tomar decisiones apresuradas.

CÓMO IMPACTA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

La cuesta de enero puede afectar la economía del hogar de distintas formas. La más común es el endeudamiento, ya que muchas personas recurren a créditos para cubrir gastos inmediatos.

También se presenta una reducción en el consumo, lo que obliga a ajustar hábitos y priorizar necesidades básicas. En casos más graves, el estrés financiero impacta la salud emocional y las relaciones familiares.

Por ello, especialistas coinciden en que enfrentar este periodo requiere organización, disciplina y una revisión realista del presupuesto disponible.

ESTRATEGIAS PARA RESISTIR LA CUESTA DE ENERO

Superar este periodo es posible si se aplican medidas concretas y realistas desde los primeros días del año.

· Elaborar un presupuesto mensual y respetarlo

· Priorizar gastos básicos y eliminar compras innecesarias

· Evitar el uso excesivo de tarjetas de crédito

· Aprovechar descuentos por pronto pago

· Destinar ingresos extraordinarios a reducir deudas

Estas acciones permiten recuperar el control financiero y disminuir la presión económica.

PLANIFICACIÓN PARA EVITARLA EN EL FUTURO

Aunque la cuesta de enero es recurrente, puede reducirse con una mejor planificación a lo largo del año. Anticipar gastos fijos y crear un fondo de ahorro específico para enero marca una gran diferencia.

También es recomendable moderar el gasto en diciembre y utilizar el aguinaldo de forma estratégica, destinando una parte a cubrir compromisos del inicio del año.

La educación financiera juega un papel clave para romper el ciclo de endeudamiento que se repite cada año.

DATOS CURIOSOS

· El término “cuesta de enero” se usa en varios países de habla hispana

· Enero concentra más pagos fijos que otros meses

· La mayoría de las deudas de enero se originan en diciembre

TE PUEDE INTERESAR: ¿Feliz año nuevo?... Refrescos, cigarros, apuestas y artículos que pagarán más impuestos a partir de hoy

La cuesta de enero es un reto financiero predecible, pero no inevitable. Comprender sus causas y aplicar estrategias de control del gasto permite enfrentarla con mayor tranquilidad.

Con organización y disciplina, es posible iniciar el año con finanzas más sanas y evitar que el primer mes se convierta en una carga económica prolongada.

Temas


Pagos
impuestos
cuesta de enero

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En caso de que los ayuntamientos no solventen las irregularidades, la ASE podría promover denuncias en su contra.

Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

Con 227, el Cefereso 18 es el ente federal con más denuncias contra sus funcionarios en Coahuila durante 2025.

Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos
Elementos de la Policía Civil Coahuila realizan recorridos preventivos en colonias de mayor incidencia delictiva en Monclova.

Policía Civil Coahuila despliega Operativo de Fin de Año en colonias conflictivas de Monclova (vido)
Zootopia 2 superó los 1,460 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en la película animada más exitosa en la historia de Disney.

¡Histórico! Zootopia 2 se convierte en la película animada más taquillera de Disney
Kylian Mbappé no podrá disputar la Supercopa de España con el Real Madrid tras confirmarse su lesión en la rodilla izquierda.

Real Madrid pierde a Mbappé: no jugará la Supercopa de España por lesión
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Ante el descenso de temperaturas por el frente frío 25, Aguas de Saltillo exhortó a la población a proteger medidores y tuberías para evitar rupturas y fugas derivadas del congelamiento.

Aguas de Saltillo pide no usar cartón para proteger tuberías ante temperaturas de 0 grados
Con el servicio de fin de semana, el IMSS Coahuila ha logrado atender a más de 173 mil pacientes que requieren seguimiento médico constante, como embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

IMSS Coahuila eleva 15% su productividad en consultas con programa de Tiempo Completo