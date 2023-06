¿Inició Ucrania su contraofensiva o solo está poniendo a prueba a las defensas rusas?

Ucrania- Ucrania difundió un video el fin de semana en el que muestra a varios de sus soldados completamente equipados para combatir y colocándose un dedo sobre los labios . Posteriormente en la pantalla aparece la frase: “ Los planes aman el silencio. No habrá un anuncio de inicio ”, seguida de aviones de combate en pleno vuelo.

Los ataques ucranianos y las incursiones transfronterizas asolaron varias aldeas y poblados cerca de la frontera y obligaron a evacuar a miles de residentes , lo que molestó a los rusos partidarios de la guerra, que criticaron al Kremlin por no responder de manera contundente.

Rusia declaró que destruyó los sistemas Patriot antimisiles de fabricación estadounidense en Kiev, atacó con éxito las instalaciones de inteligencia militar, también ubicadas dentro de la capital ucraniana, e impactó bases aéreas y depósitos de armas en distintas regiones . Dichas afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente. Las autoridades ucranianas reconocieron algunos de los ataques, pero no han revelado detalles sobre los daños que han sufrido.

En Washington, un funcionario estadounidense, el cual habló a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar sobre temas delicados, dijo: “ No tenemos motivos para creer que ninguna de las acciones que Rusia ha llevado a cabo haya tenido un efecto perjudicial en las operaciones que Ucrania planea o está llevando a cabo ”.

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak se mofó de las afirmaciones rusas, diciendo que son una “ realidad virtual ”, y declaró de forma sarcástica: “ Moscú ya está involucrado activamente en repeler... una ofensiva global que aún no existe ”.

Ya sea que los combates más recientes signifiquen o no el inicio de la contraofensiva ucraniana , muchos expertos recomendaron no generar expectativas de avances significativos que pudiesen ponerle un fin rápido a la guerra.

“Necesitamos entender que lo que estamos llamando la contraofensiva ucraniana no es como un partido de fútbol”, dijo el general Richard Barrons, excomandante del Mando Conjunto de las Fuerzas de Gran Bretaña. “¿Saben? No se va a terminar en 90 minutos con un medio tiempo y en una fecha determinada. Esto se ha preparado durante al menos nueve meses en el sentido de que han tenido que recabar armas y municiones de la OTAN. Pienso que no es suficiente hasta el momento”.

Barrons, quien es copresidente del grupo consultor Universal Defence & Security Solutions, destacó que Rusia ha reforzado a sus fuerzas, ha reabastecido algunas de sus reservas de municiones, y ha establecido líneas de defensa complejas.

“Rusia ha tenido tiempo para conformar una defensa ejemplar”, dijo, con tres líneas de trincheras y posiciones sostenidas que les permiten a los tanques avanzar para dispararles a los atacantes.