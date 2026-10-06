Inquieta el misterio entorno a las armas que distintos países están desplegando en el espacio

VIENA- El secretario de la Fuerza Aérea Troy Meink acaparó titulares recientemente al confirmar que Estados Unidos ha desplegado armas en el espacio. Sin embargo, no detalló cuáles eran esas armas, cómo funcionan ni si estaban apuntando a otros objetos en el espacio. Pero no son solo los esfuerzos de Estados Unidos en materia de armas espaciales los que siguen envueltos en misterio.

A continuación, un vistazo a los temas que preocupan a los expertos: LO QUE SABEMOS SOBRE LAS ARMAS EN EL ESPACIO Meink, al hablar en una conferencia de defensa, manifestó que Estados Unidos ha desplegado “armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios”, en referencia a las fuerzas estadounidenses. Sigue sin estar claro a qué se refería Meink con el término “armas de control espacial”. Recursos como el Informe Global de Capacidades Contraespaciales 2026, publicado por la organización Secure World Foundation y basado en información disponible públicamente, ayudan a ofrecer una visión general de posibles armas espaciales. El documento enumera cinco categorías de capacidades contraespaciales. Examina sistemas que están siendo desarrollados por 13 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India, Australia, Francia, Irán e Israel. Entre ellos hay satélites diseñados para maniobrar cerca de naves espaciales, inspeccionarlas, inutilizarlas o destruirlas. El informe también analiza interceptores de misiles lanzados desde tierra, aire o mar, diseñados para destruir satélites de manera cinética. Además, el informe destaca la guerra electrónica, como la interferencia de señales, así como láseres o microondas de alta potencia destinados a cegar o dañar sensores de satélites. El texto menciona también operaciones cibernéticas contra redes espaciales.

Victoria Samson, directora de seguridad y estabilidad espacial en la fundación que aboga por el uso pacífico del espacio, comentó que la existencia de diversos satélites y su ubicación física en órbita son conocidas, pero sus capacidades y usos son más difíciles de dilucidar. Por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, con sede en Viena, respalda mantiene un registro que vincula cada objeto con el país responsable. Los Estados que se adhirieron a un acuerdo de 1976 están obligados a proporcionar información sobre lanzamientos realizados por gobiernos y empresas privadas, así como la función general del objeto, pero no están obligados a aportar detalles sobre su propósito. Como ejemplo de algo que podría usarse tanto con fines militares como no militares, se supo en 2021 que China había probado un satélite con un brazo robótico que puede maniobrar hasta un sistema, sujetarlo y sacarlo de órbita. En 2022, China utilizó por primera vez un sistema de ese tipo para sacar de órbita a uno de sus satélites inactivos.

Además, Estados Unidos advirtió hace dos años que Rusia estaba desarrollando una nueva arma antisatélite basada en el espacio, aunque la Casa Blanca indicó que el peligro no era inminente en ese momento. El entonces portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se negó a comentar si el arma tenía capacidad nuclear, pero sí señaló que violaría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Rusia negó estar desarrollando esa nueva capacidad. EL TRATADO SOBRE EL ESPACIO ULTRATERRESTRE ES PRODUCTO DE LA GUERRA FRÍA El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre es el principal acuerdo internacional que establece las normas sobre cómo los países exploran y utilizan el espacio. Además de Rusia, Estados Unidos, China y todas las demás naciones con armas nucleares son parte del tratado. El Artículo IV establece que las partes “se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto que lleve armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva, a no instalar tales armas en cuerpos celestes ni a emplazar tales armas en el espacio ultraterrestre de cualquier otra manera”.

El tratado también declara que el espacio es un bien común global que solo puede utilizarse con fines pacíficos. El tratado se concluyó en 1967 durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por explorar el espacio y realizaron una serie de pruebas nucleares en órbita. En aquel momento, el espacio se veía radicalmente distinto. Jonathan McDowell, un astrónomo retirado del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, ha estado siguiendo los lanzamientos de satélites durante más de cuatro décadas.