Insiste el Kremlin que un despliegue de tropas europeas en Ucrania equivaldría al inicio de la guerra con Rusia

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    Insiste el Kremlin que un despliegue de tropas europeas en Ucrania equivaldría al inicio de la guerra con Rusia
    El presidente ruso, Vladimir Putin, escucha al gobernador de la región de Pskov, Mikhail Vedernikov, en el Kremlin de Moscú, el jueves 10 de septiembre de 2026. AP/Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin

Putin afirmó el viernes que los líderes europeos están empujando a su gente hacia la guerra con Rusia

MOSCÚ- El Kremlin insistió este sábado en que el despliegue de tropas de países europeos en Ucrania equivaldría al inicio de la guerra con Rusia.

“Esto no es una línea roja, es la postura de Rusia, que ha sido comunicada al mundo entero, especialmente a los europeos, de una manera muy específica y comprensible”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al canal de televisión Vesti.

Peskov hizo esta declaración después de unas palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciadas en el marco de su viaje a la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

https://vanguardia.com.mx/opinion/estara-europa-tan-mal-preparada-como-estaba-ucrania-KB23448893

Putin afirmó el viernes que los líderes europeos están empujando a su gente hacia la guerra con Rusia.

“Ahora están pensando en desplegar tropas en territorio ucraniano. Eso significa una guerra con Rusia”, dijo el líder ruso, quien aseguró que Moscú “no amenaza ni piensa amenazar a países europeos”.

Insistió en que Rusia no tiene motivos para un conflicto con Europa.

“Nadie siquiera piensa que tengamos motivos para ningún tipo de conflicto con Europa. Todos los problemas se resolvieron tras la Segunda Guerra Mundial”, aseguró.

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