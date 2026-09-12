Insiste el Kremlin que un despliegue de tropas europeas en Ucrania equivaldría al inicio de la guerra con Rusia

MOSCÚ- El Kremlin insistió este sábado en que el despliegue de tropas de países europeos en Ucrania equivaldría al inicio de la guerra con Rusia.

“Esto no es una línea roja, es la postura de Rusia, que ha sido comunicada al mundo entero, especialmente a los europeos, de una manera muy específica y comprensible”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al canal de televisión Vesti.

Peskov hizo esta declaración después de unas palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciadas en el marco de su viaje a la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.