¡Insólito! debido a una evacuación médica concluye su misión en la EEI un equipo de astronautas de la NASA

Internacional
/ 16 enero 2026
    El cosmonauta de Roscosmos, Oleg Platonov (i), los astronautas de la NASA, Mike Fincke y Zena Cardman, y la astronauta de la JAXA, Kimiya Yui poco después de haber aterrizado en el océano Pacífico. Foto: AP/NASA

Uno miembro de esta misión estaba estable en órbita, pera la Agencia Espacial estadounidense decidió que regresara a la Tierra lo antes posible para recibir la atención adecuada

SAN DIEGO- El equipo conformado por cuatro astronautas, incluyendo a uno de ellos enfermo, regresó a la Tierra, dando fin a su misión en la EEI más de un mes antes de lo previsto en la que es la primera evacuación médica de la NASA.

SpaceX se encargó de guiar la cápsula para el amerizaje durante la noche en el Pacífico cerca de San Diego, a menos de 11 horas después de que los astronautas salieran de la Estación Espacial Internacional; siendo su primera parada un hospital para una estancia de una noche.

Jared Isaacman, quien es el nuevo administrador de la NASA precisó que “obviamente, tomamos esta medida (el regreso anticipado) porque era una situación médica seria”; Isaacman prosigue explicando que “el astronauta en cuestión está bien ahora, de buen ánimo y pasando por los controles médicos adecuados”.

Si bien fue un final inesperado para una misión que inició en agosto del año pasado y que dejó al laboratorio orbital con apenas un estadounidense y dos rusos a bordo, tanto la NASA como SpaceX indicaron que van a intentar adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas, este despegue está previsto para mediados de febrero.

Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA fueron acompañados su regreso a la TIerra por Kimiya Yui, de Japón y Oleg Platonov, de Rusia.

Hasta ahora, las autoridades rechazaron dar la identidad del astronauta que sufrió el problema de salud la semana pasada ni tampoco dar una explicación de lo que sucedió, argumentando la privacidad médica.

$!La astronauta Kimiya Yui de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) recibe ayuda tras su reingreso a la Tierra.
La astronauta Kimiya Yui de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) recibe ayuda tras su reingreso a la Tierra. Foto: AP/NASA

No obstante a que el astronauta estaba estable en órbita, la NASA decidió que retornara a la Tierra lo antes posible para recibir la atención adecuada y realizar pruebas diagnósticas.

Una vez que amenizaron, los astronautas salieron de la cápsula, uno por uno, quien fueron ayudados a colocarse en camillas reclinables para después ser luego para las revisiones médicas estándar. Isaacman monitoreó la operación desde el Control de Misión en Houston, junto con las familias de la tripulación.

El astronauta se enfermó o resultó herido el 7 de enero, lo que obligó a la NASA a cancelar la caminata espacial del día siguiente de Cardman y Fincke, y que finalmente resultó en el regreso anticipado.

Isaacman explicó que los preparativos para la caminata espacial no fue lo que provocó la situación médica y que “sería muy prematuro sacar conclusiones o cerrar cualquier puerta en este momento”.

“Estoy sumamente orgulloso de nuestros astronautas y de los equipos en tierra de la NASA, SpaceX y de nuestras alianzas internacionales”, expresó Isaacman, quien añadió que “su profesionalismo y dedicación mantuvieron la misión en marcha, incluso con un cronograma ajustado”, por lo que concluye el administrador de la NASA “la Crew-11 completó más de 140 experimentos científicos que impulsan la exploración humana. Misiones como la Crew-11 demuestran la capacidad inherente al programa espacial estadounidense: nuestra capacidad para traer astronautas a casa según sea necesario, lanzar nuevas tripulaciones rápidamente y seguir impulsando los vuelos espaciales tripulados mientras nos preparamos para nuestra histórica misión Artemis II, desde la órbita baja terrestre hasta la Luna y, finalmente, Marte”.

Con información de la Agencia de Noticias The Associatd Press.

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

