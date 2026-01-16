¡Insólito! debido a una evacuación médica concluye su misión en la EEI un equipo de astronautas de la NASA

SAN DIEGO- El equipo conformado por cuatro astronautas, incluyendo a uno de ellos enfermo, regresó a la Tierra, dando fin a su misión en la EEI más de un mes antes de lo previsto en la que es la primera evacuación médica de la NASA.

SpaceX se encargó de guiar la cápsula para el amerizaje durante la noche en el Pacífico cerca de San Diego, a menos de 11 horas después de que los astronautas salieran de la Estación Espacial Internacional; siendo su primera parada un hospital para una estancia de una noche.

Jared Isaacman, quien es el nuevo administrador de la NASA precisó que “obviamente, tomamos esta medida (el regreso anticipado) porque era una situación médica seria”; Isaacman prosigue explicando que “el astronauta en cuestión está bien ahora, de buen ánimo y pasando por los controles médicos adecuados”.

Si bien fue un final inesperado para una misión que inició en agosto del año pasado y que dejó al laboratorio orbital con apenas un estadounidense y dos rusos a bordo, tanto la NASA como SpaceX indicaron que van a intentar adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas, este despegue está previsto para mediados de febrero.

Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA fueron acompañados su regreso a la TIerra por Kimiya Yui, de Japón y Oleg Platonov, de Rusia.

Hasta ahora, las autoridades rechazaron dar la identidad del astronauta que sufrió el problema de salud la semana pasada ni tampoco dar una explicación de lo que sucedió, argumentando la privacidad médica.