Instalaciones petroleras arden en San Petersburgo mientras Ucrania lanza más de mil drones a Rusia

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    Instalaciones petroleras arden en San Petersburgo mientras Ucrania lanza más de mil drones a Rusia
    Un auto arde tras un ataque aéreo ruso en un barrio residencial de Zaporiyia, Ucrania, el sábado 17 de octubre de 2026. Kateryna Klochko / AP Photo/Kateryna Klochko

Esta nueva agresión se produce en medio crecientes tensiones entre Ucrania y Washington por por sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa

Ataques ucranianos incendiaron el domingo una terminal de exportación de petróleo en San Petersburgo, mientras Kiev lanzaba más de mil drones en toda Rusia en uno de sus mayores bombardeos aéreos.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en el ataque en San Petersburgo que provocó incendios tanto en la Terminal Petrolera de Petersburgo como en el depósito de petróleo de Ruchi de la ciudad, informó el gobernador local, Alexander Beglov.

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También fueron atacados un centro logístico perteneciente al minorista ruso Ozon y un centro de datos del gigante tecnológico VK, confirmaron ambas empresas.

El Ministerio ruso de Defensa indicó el domingo que sus fuerzas habían destruido 1.015 drones ucranianos sobre 15 regiones rusas, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada, y el mar Negro.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia estatal de noticias rusa Tass que Kiev estaba “resistiendo” la invasión de Moscú, pero que Ucrania no podía “cambiar el curso actual de los acontecimientos”.

INCIERTO, FUTURO DE NUEVAS SANCIONES

Los ataques se produjeron después de que Trump dijera a los reporteros que aún no ha decidido sobre nuevas sanciones contra Rusia, a pesar de firmar una orden ejecutiva el viernes por la noche para eximir restricciones previstas, citando intereses nacionales de Estados Unidos.

En declaraciones a “Meet the Press” de NBC el domingo, Zelenskyy declaró que levantarle las saciones a Rusia fortalecería el esfuerzo bélico de Putin.

También dijo que el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania se había reanudado después de haber sido “bloqueado durante algún período de tiempo”.

Indicó que, aunque confiaba en Trump, ponerse del lado de Moscú sería una tragedia y un “error histórico” para Washington.

“La gente quiere olvidar lo que está pasando. Pero no podemos dar esta posibilidad de olvidar, o de cambiar la realidad, o de cambiar la verdad”, dijo Zelenskyy.

“No podemos compararme a mí y a Putin. Él es el agresor. Nos ocupó. Mató a adultos y niños, sus soldados. Es un terrorista. Y por eso espero que el presidente Trump sea muy claro con esta posición”.

Mientras tanto, una mujer murió y una niña de 6 años estuvo entre al menos otras dos personas resultaron heridas en dos ataques rusos contra la ciudad ucraniana sureña de Zaporiyia, señalaron funcionarios locales.

Dos edificios de apartamentos, 18 automóviles y una institución educativa resultaron dañados como consecuencia de los asaltos, informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Mykhailo Semikin.

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