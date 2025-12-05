Inundaciones mortales en Asia no son casualidad sino una advertencia climática

HANÓI- El sudeste asiático está sufriendo inundaciones inusualmente severas este año, mientras tormentas tardías y lluvias implacables causan estragos que han tomado por sorpresa a muchos lugares. Las muertes han superado las 1,400 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con más de mil personas aún desaparecidas en inundaciones y aludes de tierra. En Indonesia, pueblos enteros permanecen aislados después de que puentes y carreteras quedaran arrasados. Miles de personas en Sri Lanka carecen de agua potable, mientras que el primer ministro de Tailandia reconoció deficiencias en la respuesta de su gobierno. TE PUEDE INTERESAR: La internacionalización del renminbi está cerrando la brecha de la financiación climática Malasia todavía se está recuperando de una de sus peores inundaciones, que mató a tres personas y desplazó a miles. Mientras tanto, Vietnam y Filipinas han enfrentado un año de tormentas e inundaciones devastadoras que han dejado cientos de muertos. Lo que parece sin precedentes es exactamente lo que los científicos del clima esperan: una nueva normalidad de tormentas devastadoras, inundaciones y destrucción. “El sudeste asiático debe prepararse para una probable continuación y potencial empeoramiento del clima extremo en 2026 y durante muchos años inmediatamente después de eso”, advirtió Jemilah Mahmood, quien lidera el grupo de reflexión Sunway Centre for Planetary Health en Kuala Lumpur, Malasia. ASIA ENFRENTA TODA LA FUERZA DE LO CRISIS CLIMÁTICA Los patrones climáticos del año pasado ayudaron a preparar el terreno para el clima extremo de 2025. Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono que atrapa el calor aumentaron en 2024 más que en ningún año registrado. Eso “puso el turbo” del clima, según la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, lo que tuvo como resultado un tiempo más extremo. Asia está soportando la peor parte de tales cambios, calentándose casi el doble de rápido que el promedio global. Los científicos coinciden en que la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos están aumentando.

Las temperaturas más cálidas del océano proporcionan más energía para las tormentas, haciéndolas más fuertes y húmedas, mientras que la subida del nivel del mar amplifica las marejadas ciclónicas, dijo Benjamin Horton, profesor de ciencias de la tierra en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Las tormentas están llegando más tarde en el año, una tras otra, ya que el cambio climático afecta las corrientes de aire y océano, incluidos sistemas como El Niño, que mantiene las aguas oceánicas más cálidas por más tiempo y extiende la temporada de tifones. Con más humedad en el aire y cambios en los patrones de viento, las tormentas pueden formarse rápidamente. ”Aunque el número total de tormentas puede no aumentar dramáticamente, su severidad e imprevisibilidad sí lo harán”, apuntó Horton. L0S GOBIERNOS NO ESTABAN PREPARADOS La imprevisibilidad, intensidad y frecuencia de los recientes eventos climáticos extremos están abrumando a los gobiernos del sudeste asiático, dijo Aslam Perwaiz del Centro Asiático de Preparación para Desastres, con sede en Bangkok. Él lo atribuye a una tendencia a centrarse en responder a los desastres en lugar de prepararse para ellos. TE PUEDE INTERESAR: Por qué la financiación climática no es suficiente “Los futuros desastres nos darán aún menos tiempo de preparación”, advirtió Perwaiz. En las provincias más afectadas de Sri Lanka, poco ha cambiado desde el tsunami del océano Índico de 2004, dijo Sarala Emmanuel, investigadora de derechos humanos en Batticaloa. Mató a 230 mil personas. ”Cuando ocurre un desastre como este, las comunidades pobres y marginadas son las más afectadas”, explicó Emmanuel. Eso incluye a los trabajadores pobres de las plantaciones de té que viven en áreas propensas a deslizamientos de tierra. El desarrollo no regulado que daña los ecosistemas locales ha empeorado el daño por inundaciones, dijo Sandun Thudugala de la organización sin fines de lucro Law and Society Trust, con sede en Colombo. Sri Lanka necesita replantearse cómo construye y planifica, dijo, teniendo en cuenta un futuro donde el clima extremo es la norma. Videos de troncos arrastrados río abajo en Indonesia sugirieron que la deforestación podría haber empeorado las inundaciones. Desde 2000, las provincias indonesias inundadas de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental han perdido 19,600 kilómetros cuadrados (7,569 millas cuadradas) de bosque, un área más grande que el estado de Nueva Jersey, según Global Forest Watch. Las autoridades rechazaron las afirmaciones de tala ilegal, diciendo que la madera parecía vieja y probablemente provenía de propietarios de tierras.