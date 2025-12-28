‘Inundan’ a Texas; secan a Tamaulipas

    La Presa El Cuchillo, la más grande de Nuevo León y principal fuente de agua potable de la Ciudad, pasó de tener un llenado del 81% el domingo a uno del 69 por ciento el día de ayer por los desfogues a cargo de la Conagua. FOTO: REFORMA

A causa de las demandas de agua por Estados Unidos al gobierno mexicano, regiones agrícolas han sido afectadas

Al tiempo que México entrega 249 millones de metros cúbicos a Texas para abonar al adeudo hídrico con Estados Unidos, la Conagua mantiene al extenso Distrito de Riego 025, del norte de Tamaulipas, sin una gota en plena temporada de cultivos, denunciaron ayer productores agrícolas de la región.

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum prometió que el pago no arriesgaría el consumo humano ni a la agricultura en México, Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (URANT), reprochó que sus tierras carecen de humedad, pese a que ya están preparadas.

Incluso, subrayó, la Conagua ni siquiera los ha convocado para conocer si contarán con riego para el ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

El Distrito 025 cuenta con 202 mil hectáreas en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, que históricamente han convertido a la región en un “granero” de México.

A diferencia de otras zonas, como el Distrito 026, que es abastecido por la Presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, el Distrito 025 depende totalmente del Río Bravo, en especial de las presas internacionales La Amistad y Falcón.

El dirigente de la URANT advirtió que a ambos embalses sobre el Río Bravo les están extrayendo grandes cantidades, pese a que están en niveles mínimos históricos.

Me comentan que son 100 metros cúbicos por segundo (100 mil litros por segundo) de agua los que sacan de la Presa La Amistad’, detalló Salinas.

De La Amistad, en la frontera de Coahuila con Texas, el agua baja por el Río Bravo hasta la Falcón, en los límites de Tamaulipas con territorio texano, para entregarse a los productores estadounidenses.

Hasta anoche ninguna autoridad ha detallado de dónde sacarán los 249 millones de metros cúbicos para Texas, que Sheinbaum aceptó entregar tras amenazas de aranceles de Donald Trump.

No obstante, fuentes agrícolas del Organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua, que dirige Luis Carlos Alatorre, señalaron que 150 millones están saliendo del actual desfogue de la Presa El Cuchillo, principal fuente de agua potable del área metropolitana de Monterrey.

Así, los restantes 100 millones de metros cúbicos los estarían dando las presas internacionales, que son desfogadas al menos desde el martes pasado.

La Conagua no ha actualizado la situación de La Amistad, que el martes almacenaba 905 millones de metros cúbicos, apenas el 22 por ciento de su capacidad, mientras que la Falcón tenía sólo 359 millones, poco más del 10 por ciento de llenado.

Además de la agricultura, el Río Bravo sustenta a las ciudades fronterizas de Tamaulipas, donde se concentra más del 50 por ciento de la población estatal y la actividad maquiladora de la entidad.

Ayer, Salinas resaltó que la mayoría de las 202 mil hectáreas del Distrito 025 está labrada y listas para sembrar.

(Pero) requieren de humedad para iniciar la siembra’, lamentó.

Y CAE LLENADO DEL CUCHILLO

La Presa El Cuchillo, la más grande de Nuevo León y principal fuente de agua potable de la Ciudad, pasó de tener un llenado del 81 por ciento el domingo a uno del 69 por ciento el día de ayer por los desfogues a cargo de la Conagua.

Según cifras de la dependencia federal, El Cuchillo almacenaba ayer 778 millones de metros cúbicos, una pérdida de 135 millones respecto a los 913 millones que almacenaba al iniciar la masiva extracción en los primeros minutos del lunes.

La cantidad equivale a 3.5 veces la capacidad máxima de la Presa La Boca o más de tres meses de todo el consumo de la zona metropolitana de Monterrey.

Aunque las autoridades han callado, fuentes agrícolas de Tamaulipas han señalado que a El Cuchillo se le sacarán 150 millones de metros cúbicos para entregar a Texas por el adeudo hídrico de México con Estados Unidos.

