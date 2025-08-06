Invertirá Apple otros 100 mil millones de dólares en EU para evitar aranceles de Donald Trump

El gigante tecnológico Apple invertirá otros 100 mil millones de dólares para incrementar su producción en Estados Unidos, con lo que su inversión total en los próximos años ascenderá a 600 mil millones de dólares en los próximos cuatro años, con lo que busca evitar el impacto negativo por los aranceles del presidente Donald Trump.

De acuerdo con Bloomberg, Apple busca a toda costa evitar aranceles que afecten sus productos estrella, como los teléfonos iPhone, cuyo ensamblaje actualmente se hace en India.

El presidente Donald Trump presentó junto con Tim Cook, director ejecutivo de Apple, la inversión y dijo que es uno de los compromisos más importante para el país.

“El anuncio de hoy es uno de los compromisos más importantes en lo que se ha convertido en uno de los mayores auges de inversión en la historia de nuestra nación”, dijo Trump en la rueda de prensa, celebrada en el Despacho Oval.

“La agenda económica ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump ha asegurado billones de dólares en inversiones que respaldan el empleo y el desarrollo empresarial en el país”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado enviado a la agencia.

Apple ya había dado a conocer su intención de invertir 500 mil millones de dólares en diferentes proyectos, como la construcción de una planta para fabricar servidores en Houston, Texas, además de la apertura de una academia para proveedores en Michigan.

Ante los altibajos que se han presentado, este miércoles las acciones de Apple incrementaron hasta 3.6 por ciento, su nivel más alto en casi tres meses.

A inicios de 2025, el presidente Donald Trump amagó con imponer un arancel de 25 por ciento a productos de Apple en caso de que no traslade la fabricación de sus dispositivos a Estados Unidos.

Trump recibió con molestia el anuncio que Apple hizo en mayo sobre que produciría los iPhones en India, con el objetivo de evitar los aranceles a importaciones desde China.