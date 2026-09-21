Irán advierte a Estados Unidos sobre escalada de violencia

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió el lunes que “cambiará la geografía de la guerra” si Estados Unidos intensifica el conflicto.

Hossein Mohebbi, un portavoz de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, dijo el lunes que “la guerra no ha terminado” y advirtió que Irán cambiará sus armas, tácticas militares y objetivos si el conflicto con Estados Unidos se intensifica.

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“Sin duda cambiaremos la geografía de la guerra”, afirmó Mohebbi en una declaración difundida por los medios estatales iraníes. “Sin duda incorporaremos nuevas armas con nuevas capacidades a la batalla”. Dijo que la Guardia se había preparado para una guerra a largo plazo.

ATAQUE IMPACTA PETROLERO

Por otro lado, se dio a conocer que un proyectil impacta buque petrolero en el estrecho de Ormuz

El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó que un petrolero fue alcanzado por un “proyectil desconocido” cuando se dirigía hacia el estrecho de Ormuz. Dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves.

El UKMTO indicó el lunes que, según los reportes, la embarcación continúa hacia su próximo puerto de escala por sus propios medios. Por el momento no hay reportes que indiquen algún impacto ambiental.

Algunos petroleros vuelven a atravesar el estrecho, pero el tráfico está muy por debajo de lo que fue en el pasado.

Asimismo la Organización Mundial de la Salud reportó que 680 personas murieron o resultaron heridas en todo Yemen en el transcurso de una semana en medio de los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

Señaló el lunes que 164 personas murieron y 516 resultaron heridas entre el 13 de septiembre y el 18 de septiembre. Esto eleva el número total de víctimas desde el 6 de agosto a 3 mil 672, incluidas 674 muertes y 2 mil 998 heridos.

La provincia de Lahj, en el suroeste de Yemen, es actualmente una línea del frente activa donde se reportaron 58 muertes y 226 heridos en seis días, según la agencia de la ONU.

al momento los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales han desplazado hasta ahora a 129 mil 438 personas en siete provincias, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM señaló en una actualización el lunes que las personas que escapaban del conflicto dentro del país fueron obligadas a abandonar sus hogares en apenas unas semanas, y muchas ya habían huido más de una vez. Othman Belbeisi, director regional de la OIM para Oriente Medio y el Norte de África, dijo que 11 mil 352 personas fueron desplazadas en apenas tres días a partir del 18 de septiembre.