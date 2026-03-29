Irán advierte que está dispuesto a ‘prenderles fuego’ a tropas de EU si invaden territorio

ISLAMABAD.-Un alto funcionario iraní advirtió que Irán está dispuesto a “prenderles fuego” a las tropas estadounidenses si hay una invasión terrestre.

Fue hoy que el Pentágono dijo que se preparaba para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas.

TE PUEDE INTERESAR: Marchan miles en Estados Unidos: repudian a Trump

De acuerdo a lo que informó la posible operación terrestre no sería una “invasión a gran escala”, sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales.

La incursión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio. Aún no está claro si el mandatario estadounidense aprobaría dicho plan.

Por su parte el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que Israel ampliará su invasión de Líbano. Netanyahu dijo que Israel expandirá la “franja de seguridad existente” en el sur de Líbano mientras las fuerzas israelíes atacan al grupo armado Hezbollah. No hubo detalles.

El presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf declaró que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre”.

TEHERÁN AMENAZA CON REPRESALIAS CONTRA UNIVERSIDADES

Irán advirtió el domingo de una escalada adicional después de que ataques aéreos israelíes alcanzaran varias universidades, incluidas algunas que Israel afirmó que se utilizaban para investigación y desarrollo nuclear. Las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán están en el centro de las tensiones.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar, advirtió en un comunicado que Irán consideraría a las universidades israelíes y a las sucursales de universidades estadounidenses en la región como “objetivos legítimos” si no se dan garantías de seguridad para las universidades iraníes, informaron medios estatales.

Universidades estadounidenses, incluidas Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern, tienen campus en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores Esmaeil Baqaei aseveró el sábado que decenas de universidades y centros de investigación han sido alcanzados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

Ambas partes en la guerra han amenazado con atacar instalaciones civiles, lo que según críticos podría ser un crimen de guerra.

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.Las encuestas coinciden en que más de la mitad de los estadounidenses se oponen al despliegue terrestre de soldados en Irán, cuando han fallecido trece militares de EE.UU. y más de 300 han resultado heridos desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

La guerra ha amenazado los suministros mundiales de petróleo, gas natural y fertilizantes y ha interrumpido los viajes aéreos. El control de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios y ahora la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes respaldados por Irán podría amenazar el transporte marítimo en otra vía fluvial crucial, el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo.

“No sabemos en qué momento nuestras casas podrían ser atacadas”, indicó Razzak Saghir al-Mousawi, de 71 años, al describir ataques aéreos implacables mientras iraníes que cruzaban hacia Irak instaban a Estados Unidos a poner fin a la guerra. “Definitivamente tengo miedo”.

Más de 3.000 personas han muerto en la guerra que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó los ataques de Irán contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico vecinos. La guerra continúa también en el frente digital.