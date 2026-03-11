Irán ataca barcos, aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera ante temor por la economía global

Internacional
/ 11 marzo 2026
    Irán ataca barcos, aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera ante temor por la economía global
    Rescatistas trabajan en el lugar donde ataques israelíes alcanzaron departamentos en Beirut, Líbano. AP.

El mando militar conjunto de Irán anunció que comenzará a atacar bancos e instituciones financieras en Oriente Medio

DUBÁI.-Irán atacó barcos comerciales el miércoles y apuntó al Aeropuerto Internacional de Dubái, intensificando una campaña de presión sobre la región mientras aumentan las preocupaciones energéticas mundiales, y los ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpean a la República Islámica.

La respuesta de Irán al bombardeo sorpresa israelí y estadounidense de hace 12 días ha trastocado las rutas comerciales, ha estrangulado los suministros de combustible y fertilizante que salen del Golfo Pérsico y ha amenazado el tráfico aéreo a través de una de las regiones más transitadas del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: El estrecho de Ormuz, uno de los más importantes del mundo para el comercio de petróleo, está paralizado por la guerra en Irán

Ambos bandos se han atrincherado, con la esperanza de resistir más que el otro.

Según una evaluación de la inteligencia israelí, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, fue herido al inicio de la guerra, el día en que su padre y predecesor, el ayatolá Ali Jamenei, murió en un ataque aéreo israelí.

Jamenei, de 56 años, cuya esposa también murió en el ataque israelí, no ha sido visto desde que se convirtió en líder supremo el lunes. Yousef Pezeshkian, el hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales que había escuchado que Mojtaba estaba herido, pero que amigos dijeron que “está sano y no hay problema”.

En Teherán, a última hora del miércoles, testigos dijeron haber escuchado fuertes ataques aéreos, explosiones y fuego intenso de baterías antiaéreas. También pudieron oír el zumbido de drones sobrevolando la zona. Las personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Las repercusiones en todo Oriente Medio se han ampliado mientras Israel ataca lo que, afirma, son objetivos vinculados con combatientes de Hezbollah respaldados por Irán en Líbano. La agencia de refugiados de la ONU dijo que al menos 759.000 personas han sido desplazadas internamente en el país, mientras que más de 92 mil han cruzado hacia la vecina Siria.

IRÁN AMENAZA CON ATACAR BANCOS Y BOICOTEAR EL MUNDIAL

La amenaza de bancos e instituciones financieras en Oriente Medio pondría en riesgo especialmente a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, sede de muchas instituciones financieras internacionales, así como a Arabia Saudí y al reino insular de Bahrein.

La amenaza se produjo después de que una oficina en Teherán del Bank Sepah, la institución financiera estatal sancionada por Estados Unidos por financiar a sus fuerzas armadas, fuera atacada el miércoles, matando a varios trabajadores, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal IRNA.

