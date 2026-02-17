Irán cierra el estrecho de Ormuz durante maniobras militares

/ 17 febrero 2026
    Irán cierra el estrecho de Ormuz durante maniobras militares
    La situación trasciende mientras sus negociadores celebraban en Ginebra otra ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre su disputado programa nuclear. AP.

Esto marca una nueva escalada en un enfrentamiento de semanas que podría encender otra guerra en Oriente Medio

GINEBRA.-Irán anunció el cierre temporal del estrecho de Ormuz, la clave vía navegable internacional por la que pasa el 20% del petróleo mundial, esto con el objetivo de realizar maniobras militares con fuego real.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán inició unas maniobras a primera hora del lunes en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, que son rutas cruciales del comercio internacional. Fue la segunda vez en las últimas semanas que Irán realizó un ejercicio en el estrecho de Ormuz.

Además desde que Estados Unidos comenzó a amenazar a Irán y a enviar buques a la región, es la primera vez que Irán anuncia el cierre.

Mientras comenzaban las conversaciones, los medios estatales iraníes anunciaron que Irán había disparado misiles con fuego real hacia el estrecho y que lo cerraría durante varias horas “por razones de seguridad marítima”.

Trascendió que los misiles lanzados dentro de Irán y a lo largo de su costa alcanzaron sus objetivos en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, en relación a las negociaciones, la televisora iraní informó que las negociaciones con Estados Unidos serán indirectas y se centrarán solo en el programa nuclear de Irán, no en políticas internas, incluida su represión de los manifestantes el mes pasado.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a aceptar restricciones a su programa nuclear.

Por su parte Irán ha afirmado que respondería con un ataque propio, además el republicano también ha amenazado a Irán por la muerte de manifestantes.

