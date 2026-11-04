Irán debate su doctrina nuclear tras dos guerras con EU e Israel

Algunos clérigos y funcionarios sostienen que el país debe reconstruir su poder disuasorio y abandonar la promesa de no fabricar una bomba, una postura antes marginal. Desde los púlpitos de las oraciones de los viernes hasta las manifestaciones callejeras, los clérigos y funcionarios iraníes instan cada vez más a los líderes del país a revertir su antigua promesa de no buscar armas nucleares.

Esta exigencia, antes considerada una postura marginal sostenida por la línea dura, se está moviendo hacia el debate público general, y el cambio podría tener consecuencias dramáticas para Irán, cuyo gobierno sostiene desde hace décadas que su programa nuclear es exclusivamente con fines pacíficos. “Debemos estar equipados con armas nucleares, para poder combatir con fuerza a Estados Unidos, país criminal, si es la voluntad de Dios”, dijo la semana pasada Ali Sepahvand, líder de la oración del viernes en la ciudad de Kuhdasht, en el oeste de Irán, según un video ampliamente difundido. Mientras su voz resonaba por una sala de oración, cubierta de fotografías de comandantes muertos en la guerra con Estados Unidos e Israel este último año, los feligreses coreaban: ”¡La disuasión nuclear es nuestro derecho inalienable!”.

Los cada vez más frecuentes llamados para que Irán busque armas nucleares se producen mientras los líderes del país emprenden esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra renovada con Estados Unidos e Israel, un resultado ampliamente considerado probable después de las elecciones intermedias en Estados Unidos el martes. Durante décadas, los funcionarios de Irán han respaldado públicamente la fetua, o edicto religioso, de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, la cual prohibía el desarrollo y uso de armas nucleares. Emitido en su calidad de jefe del Estado teocrático de Irán, su decreto prohibió a las instituciones iraníes, incluidos el ejército y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, buscar una bomba nuclear. Sin embargo, al mismo tiempo, las agencias de inteligencia occidentales reportaron en años pasados señales de que Irán estaba enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los que podrían usarse para desarrollar una bomba. Algunos funcionarios de Israel y Estados Unidos acusaron a Irán de prepararse para construir una, independientemente de la fetua.

Para frenar esta amenaza, Estados Unidos y otras potencias mundiales llegaron a un acuerdo con Irán en 2015 para restringir sus actividades nucleares. Tres años después, el presidente Donald Trump se retiró de ese acuerdo. La estrategia del ayatolá Jameneí, según analistas regionales, había sido mantener ambiguas las intenciones nucleares de Irán con la esperanza de disuadir ataques contra el país sin convertirse realmente en una potencia nuclear. Pero ese enfoque fracasó en prevenir las dos guerras que Israel y Estados Unidos han librado contra Irán desde junio de 2025, incluida aquella en la que el propio Jameneí murió en febrero. ”Él creó esta situación de no estar ni dentro ni fuera, en la que pagaron por una bomba que no tenían”, dijo Mohammad Ali Shabani, un analista de Irán que edita el sitio independiente de noticias regionales Amwaj.media. “Ahora, existe esta sensación de que, a menos que tengas esta arma definitiva, podrías terminar a merced no solo de Estados Unidos, sino de Israel, en cualquier momento”. Los propios comentarios del presidente Trump pueden fortalecer esta evaluación, dicen los analistas. “Si tuvieran un arma nuclear, estaría llamando al líder supremo y le diría: ‘Señor líder supremo, ¿cómo está usted? ¿Hay algo que podamos hacer por usted?’. En lugar de bombardearlo a lo bestia”, dijo Trump en la convención republicana de mitad de mandato en septiembre.

Dentro de Irán, los llamados a retirarse del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, o TNP, el cual prohíbe el desarrollo de un arma nuclear, han ido en aumento desde que Israel y Estados Unidos atacaron en 2025. En semanas recientes, un número creciente de figuras políticas y religiosas iraníes han sumado sus voces a este coro, lo que sugiere a algunos analistas de Irán que hay un esfuerzo orquestado, o al menos habilitado, por el liderazgo del país. No está claro si un debate serio sobre la doctrina nuclear de Irán ha llegado al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. Pero el sábado, el máximo responsable de seguridad nacional de Irán, Mohsen Rezaei, dijo en una entrevista en la televisión estatal que los líderes iraníes lo estaban discutiendo.

“Aún no se ha tomado ninguna decisión nueva”, dijo. “Por supuesto, el debate ahora es si queremos mantener la misma doctrina que teníamos antes de la guerra, si vuelve a estallar la guerra”. Abogar por la retirada del TNP alguna vez fue una postura minoritaria dentro del liderazgo de Irán, dijo Mohammad Ghaderi, un experto en asuntos exteriores en Teherán. Ahora, argumentó, se está convirtiendo en una opinión mayoritaria. “Argumentan que si persisten las amenazas militares de Estados Unidos e Israel, retirarse del TNP representa un paso crucial hacia el establecimiento de la disuasión”, dijo.

Plantear la perspectiva nuclear en un momento en que Irán podría estar al borde de otro posible ataque de Estados Unidos o Israel puede ser en sí mismo una estrategia, dijo Omid Memarian, un analista de Irán en DAWN, un grupo de investigación de Medio Oriente con sede en Washington. La entrada de Rezaei al debate, mientras Catar ha estado liderando intensos esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán, podría ser un intento de presionar a Estados Unidos para llegar a un acuerdo, dijo Memarian. “Están jugando con esta carta: si la negociación fracasa, buscaremos un camino diferente, y les saldrá caro”, dijo. Ha sido especialmente notable el número de líderes de la oración del viernes que se han sumado a los llamados y que, en la práctica, cuestionan la fetua del difunto ayatolá. “El tabú ha desaparecido”, dijo Shabani. “Aquí hay una base religiosa para el cambio. La pregunta es si seguirá un cambio estratégico o político”. Algunas de las principales figuras reformistas de Irán, como el presidente Masoud Pezeshkian y el expresidente Hassan Rouhani, continúan respaldando la doctrina nuclear pacífica de Irán.

En el principal periódico reformista de Irán, Shargh, un exdiplomático, Kourosh Ahmadi, advirtió esta semana que abandonar esa doctrina plantea graves riesgos. La plétora de declaraciones a favor de las armas de figuras destacadas, dijo, “es peligrosa porque hace más difícil el trabajo de los funcionarios que intentan evitar otra guerra”. Y hasta que Irán lograra construir una bomba, argumentó, las probabilidades de ser atacado en realidad aumentarían. Después de que los ataques estadounidenses e israelíes acabaran con la mayor parte de los principales líderes de Irán y golpearan su infraestructura, es más difícil para los críticos de la opción nuclear presentar sus argumentos, dijo Sina Toossi, un experto en Irán en el Centro de Política Internacional, un centro de estudios con sede en Washington.

“El problema principal para los defensores de la moderación es explicar qué ganó Irán al permanecer por debajo del umbral nuclear”, dijo. Al mismo tiempo, dijo, una nueva ronda de ataques estadounidenses “podría fortalecer los mismos argumentos a favor de las armas nucleares que Washington dice que quiere evitar”. En las oraciones públicas en Teherán el viernes, el líder de oración, Mohammad Javad Haj Ali Akbari, declaró que cambiar la doctrina nuclear de Irán era “una demanda nacional”, según un video publicado en las redes sociales.