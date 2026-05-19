Reporta Gobierno de Sheinbaum la inauguración de 29 hospitales lo que suma mil 320 camas nuevas

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que los hospitales ya se encuentran funcionando y han incorporado mil 320 camas adicionales al sistema público.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el gobierno federal reportó un avance en el fortalecimiento de la infraestructura de salud con la apertura de 29 unidades médicas durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum , de acuerdo con autoridades sanitarias federales.

Del total de instalaciones inauguradas, siete pertenecen al IMSS, 18 al IMSS Bienestar y cuatro al ISSSTE.

Como parte del plan sexenal de infraestructura, el gobierno prevé una inversión de 181 mil millones de pesos para ampliar la capacidad hospitalaria nacional.

La meta oficial es elevar el número de camas censables de 96 mil 966 a más de 106 mil, mediante la construcción de más de 9 mil nuevas camas a lo largo del sexenio.

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, adelantó que en los próximos días serán inauguradas otras 10 unidades médicas.

Precisó que el objetivo es construir 81 hospitales con más de 10 mil camas nuevas; hasta ahora, 18 ya operan, tres están en obra y 50 permanecen en etapa de planeación.

En paralelo, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, señaló que actualmente existen 19 proyectos hospitalarios en construcción con distintos niveles de avance.

La presidenta aseguró que para este año el sistema de salud alcanzará cerca de 99 mil 500 camas, y al término del sexenio se habrán sumado casi 9 mil 740 adicionales en las principales instituciones públicas.