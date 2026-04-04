Irán permite paso a barcos iraquíes en estrecho de Ormuz, pero restringe a ‘países enemigos’

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Internacional
/ 4 abril 2026
    Irán permite paso a barcos iraquíes en estrecho de Ormuz, pero restringe a ‘países enemigos’
    Barcos sobre el estrecho de Ormuz. Archivo

No obstante, la República Islámica reiteró que el acceso por la vía marítima permanece con restricciones para “países enemigos”

Irán permitió el paso de embarcaciones iraquíes a través del estratégico estrecho de Ormuz, en medio de un escenario de alta tensión geopolítica y restricciones al tránsito marítimo derivadas del conflicto en la región.

IRÁN AUTORIZA TRÁNSITO SELECTIVO EN ORMUZ

De acuerdo con la información difundida, autoridades iraníes autorizaron el cruce de barcos provenientes de Irak, en una decisión que refleja el control selectivo que Teherán mantiene sobre una de las rutas comerciales más relevantes del mundo.

El paso no se da en condiciones de apertura total, sino bajo un esquema restringido en el que únicamente ciertas embarcaciones, particularmente de países considerados no hostiles, pueden transitar por la zona. Este modelo ha sido implementado por Irán tras el recrudecimiento del conflicto con Estados Unidos e Israel, que derivó en el cierre parcial del estrecho.

CONTROL ESTRATÉGICO DEL ESTRECHO DE ORMUZ

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto clave dentro de la disputa regional, no solo por su relevancia geográfica, sino por el volumen de comercio energético que atraviesa sus aguas. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial circula por esta vía, lo que le otorga un peso determinante en la economía global.

En este contexto, Irán ha reforzado su presencia militar y operativa en la zona, estableciendo mecanismos de autorización previa para el tránsito marítimo. Solo aquellos buques que cumplen con criterios definidos por el gobierno iraní pueden cruzar, mientras que otros han sido bloqueados o desviados.

CONTEXTO DEL CONFLICTO Y RESTRICCIONES MARÍTIMAS

Las limitaciones al tránsito en el estrecho se producen tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, cuando ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní desencadenaron una escalada militar en la región.

Como respuesta, Irán restringió el paso por Ormuz, permitiendo únicamente el tránsito de embarcaciones avaladas por sus autoridades. Esta medida ha provocado una disminución significativa del tráfico marítimo y ha elevado la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

En este escenario, el permiso otorgado a barcos iraquíes se interpreta como parte de una política de control diferenciada, en la que se privilegia el paso de naciones con relaciones menos tensas con Teherán.

IMPACTO EN LA NAVEGACIÓN INTERNACIONAL

Aunque algunas embarcaciones han logrado cruzar el estrecho bajo autorización, el flujo marítimo dista de operar con normalidad. La mayoría de los buques requiere aprobación previa y debe ajustarse a rutas específicas cercanas a la costa iraní para minimizar riesgos.

Este esquema ha reducido considerablemente el tránsito global por la zona, generando efectos en la cadena de suministro energética y aumentando la presión internacional para restablecer la libre navegación.

UN PASO LIMITADO EN MEDIO DE LA CRISIS

La autorización para que barcos iraquíes atraviesen el estrecho de Ormuz representa un movimiento puntual dentro de un contexto más amplio de restricciones y tensiones. Lejos de significar una reapertura generalizada, la medida confirma el enfoque selectivo que Irán mantiene sobre el control de esta vía estratégica.

Mientras persiste el conflicto, el tránsito marítimo en Ormuz continúa condicionado por decisiones políticas y militares, en un escenario donde cada autorización refleja el delicado equilibrio entre intereses geopolíticos y presión internacional.

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Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

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