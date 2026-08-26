Irán se enfrenta a la paradoja del estrecho de Ormuz a medida que se erosiona el valor estratégico de su posición de control
La pregunta principal ya no es si Irán puede cerrar el estrecho, escribió, sino si, al cerrar el Ormuz al mundo, ¿abre la puerta al poder para sí mismo o encierra parte de su poder tras esa puerta?
Los llamamientos internos para poner fin a la guerra se intensifican a medida que los países vecinos del Golfo planean oleoductos alternativos para reducir la dependencia de la vía marítima
Se ha planteado dentro de los altos mandos de Irán, que el estrecho de Ormuz, es el “pilar del nuevo orden de seguridad” y tan transformador como poseer un arma nuclear, dejando al país persa cada vez más vulnerable a la nueva ola de sanciones económicas planeadas por Estados Unidos.
Hay quienes advierten que el valor del estrecho como punto estratégico para la economía mundial se erosionará, dejándolos sin reservas de divisas, y argumentan que los negociadores iraníes deberían buscar un acuerdo cuanto antes.
ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO
Por lo que un análisis escrito por Hamid Paktinat, fundador del Foro de Activistas Económicos, sugiere que la construcción de oleoductos y rutas de exportación alternativas por parte de los vecinos iraníes del Golfo redicirá a la mitas el valor estratégico del estrecho en un plazo de tres años.
Quienes se preocupan por el despilfarro de recursos inevitablemente dan importancia a las visitas que realizaron a Teherán el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, y el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir.
Estos dos hombres son fundamentales para renegociar los términos de la reapertura del estrecho y la reactivación del memorando de entendimiento, descartado por Estados Unidos e Irán en junio.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, han realizado recientemente declaraciones inusualmente directas sobre la necesidad de poner fin a la guerra y las consecuencias económicas de su continuación.
Ghalibaf afirmó que independientemente del poderío militar de Irán, “si la gente pasa hambre” y no hay crecimiento económico, el país no puede subsistir. Sostuvo que la seguridad no puede mantenerse sin una economía funcional.
Añadió que, como persona con experiencia militar, “conocemos el valor de la paz mejor que quienes hablan de ella”.
Pezeshkian fue aún más directo: «La guerra debe terminar en algún momento», afirmó. Su argumento era que Irán debería poner fin al conflicto ahora, mientras Teherán todavía cree que negocia desde una posición de fuerza, en lugar de esperar a que su posición se debilite.
El gobernador del banco central iraní, Abdolnaser Hemmati, también apareció recientemente en televisión para advertir sobre las presiones económicas. «Nos enfrentamos a cuatro o cinco grandes desafíos simultáneamente, incluyendo sanciones máximas, bloqueo, interrupción de las exportaciones de petróleo y un desequilibrio presupuestario, cada uno de los cuales ejerce presión sobre la economía», declaró. «Uno de los países vecinos me dijo que si una quinta parte de lo que sucedió en su país ocurriera en el nuestro, no podríamos gobernar el país».
Hamid Asefi, periodista radicado en Teherán y especializado en geoeconomía, es uno de los muchos que advierten que si se utiliza el estrecho de Ormuz como último recurso de Irán cada vez que surge una crisis, esta carta perderá gradualmente su valor. «Una amenaza que se repite constantemente deja de ser un elemento disuasorio para convertirse en una costumbre política; y una costumbre política, si no va acompañada de logros concretos, tarde o temprano conduce a una inflación de las amenazas», afirmó.
“Esta es la paradoja de Ormuz. En política internacional, una palanca que se exhibe constantemente puede convertirse en su propio enemigo, ya que obliga a otros a planificar cómo reducir su vulnerabilidad [...] La pregunta principal de la política iraní en Ormuz debe cambiar de: ‘¿Cómo podemos dificultar el paso?’ a ‘¿Cómo podemos lograr que el paso sea tan seguro y estable que todos necesiten a Irán para mantener este orden?’”
Según datos recopilados por el rastreador de buques Kpler, solo 112 buques petroleros y gaseros atravesaron el estrecho entre el 1 y el 19 de agosto.
Casi el 79% utilizó rutas no confirmadas, el 19% la ruta norte preferida por Irán y el 2% la ruta omaní. En realidad, muchos de los buques que utilizaron rutas desconocidas probablemente apagaron sus transpondedores y recurrieron a la protección estadounidense a lo largo de la ruta de Omán.
También parece que, con la ayuda del gobierno estadounidense, las compañías petroleras saudíes, emiratíes, cataríes y kuwaitíes han fletado un pequeño grupo de buques petroleros para transportar la carga por la ruta sur hasta el Golfo de Omán, donde luego descargan el petróleo en buques cisterna que esperan, propiedad de sus clientes. Gran parte del riesgo se transfiere, por lo tanto, de las compañías navieras y los clientes de petróleo a los productores estatales de petróleo, que tienen mayor motivación, y al gobierno estadounidense. Irán ha elaborado una lista negra de unos 48 buques que intentará prohibir o multar.
Pero es probable que el gobierno estadounidense esté exagerando el impacto de estas soluciones alternativas. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, afirmó el 18 de agosto que la Armada estadounidense había ayudado en el trasvase de más de 15 millones de barriles de petróleo y otros productos.
Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, desestimó además la extravagante afirmación de Donald Trump de que la armada estadounidense prácticamente había abierto el estrecho, declarando a Bloomberg: «Dado el escaso número de buques que transitan por el estrecho de Ormuz, es evidente que, en la práctica, este estrecho no está abierto». El presidente estadounidense ha replicado que se han retirado todas las minas del estrecho, dejando los ataques navales y con drones iraníes como la principal amenaza.
Sin embargo, el hecho de que antes de la guerra el estrecho representara el 20 % del petróleo y sus derivados está impulsando la reestructuración de la infraestructura energética mundial. Los países del Golfo están construyendo rápidamente una red de oleoductos alternativos, con el objetivo de proteger más de la mitad de sus exportaciones previas a la guerra del impacto de Ormuz para finales de esta década.
Paktinat analizó la capacidad, la longitud y el costo de los oleoductos que se están construyendo en seis países durante los próximos uno a cuatro años. Concluyó que la dependencia de Arabia Saudita del estrecho de Ormuz disminuiría del 70% al 15%. La de los Emiratos Árabes Unidos se reduciría del 50% al 15%, y la de Irak del 100% al 30%.
La dependencia de Kuwait y Qatar disminuiría del 100% a menos de la mitad. La de Bahréin caería del 100% al 15%, según su evaluación. Finalmente, la dependencia de Omán pasaría del 0% a convertirse en un importante centro costero de transferencia de petróleo para toda la región.
En general, afirma, el valor estratégico del estrecho de Ormuz se reducirá a la mitad en tres años y prácticamente desaparecerá en seis con la implementación de estos proyectos. El estrecho canal en forma de herradura permanecerá, pero su importancia estratégica —el centro de gravedad de Irán— se habrá esfumado.
Mientras tanto, Estados Unidos intentará convertir en realidad la afirmación prematura de Trump de que la economía iraní se ha derrumbado por completo. Intentará una vez más bloquear las arterias vitales del gobierno iraní en cinco sectores clave: oro, criptomonedas, tecnología, transporte marítimo y aviación.
El éxito no está ni mucho menos garantizado, como Trump bien sabe tras su fracaso al intentar derrotar a Irán en su primer mandato. Pero erosionar gradualmente la resistencia económica de Irán hasta que el estrecho se vuelva irrelevante podría ser la única opción que le quede a Trump.