Los llamamientos internos para poner fin a la guerra se intensifican a medida que los países vecinos del Golfo planean oleoductos alternativos para reducir la dependencia de la vía marítima Se ha planteado dentro de los altos mandos de Irán, que el estrecho de Ormuz, es el “pilar del nuevo orden de seguridad” y tan transformador como poseer un arma nuclear, dejando al país persa cada vez más vulnerable a la nueva ola de sanciones económicas planeadas por Estados Unidos.

Hay quienes advierten que el valor del estrecho como punto estratégico para la economía mundial se erosionará, dejándolos sin reservas de divisas, y argumentan que los negociadores iraníes deberían buscar un acuerdo cuanto antes.

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO Por lo que un análisis escrito por Hamid Paktinat, fundador del Foro de Activistas Económicos, sugiere que la construcción de oleoductos y rutas de exportación alternativas por parte de los vecinos iraníes del Golfo redicirá a la mitas el valor estratégico del estrecho en un plazo de tres años. Quienes se preocupan por el despilfarro de recursos inevitablemente dan importancia a las visitas que realizaron a Teherán el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, y el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir. Estos dos hombres son fundamentales para renegociar los términos de la reapertura del estrecho y la reactivación del memorando de entendimiento, descartado por Estados Unidos e Irán en junio. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, han realizado recientemente declaraciones inusualmente directas sobre la necesidad de poner fin a la guerra y las consecuencias económicas de su continuación. Ghalibaf afirmó que independientemente del poderío militar de Irán, “si la gente pasa hambre” y no hay crecimiento económico, el país no puede subsistir. Sostuvo que la seguridad no puede mantenerse sin una economía funcional.

Añadió que, como persona con experiencia militar, “conocemos el valor de la paz mejor que quienes hablan de ella”. Pezeshkian fue aún más directo: «La guerra debe terminar en algún momento», afirmó. Su argumento era que Irán debería poner fin al conflicto ahora, mientras Teherán todavía cree que negocia desde una posición de fuerza, en lugar de esperar a que su posición se debilite. El gobernador del banco central iraní, Abdolnaser Hemmati, también apareció recientemente en televisión para advertir sobre las presiones económicas. «Nos enfrentamos a cuatro o cinco grandes desafíos simultáneamente, incluyendo sanciones máximas, bloqueo, interrupción de las exportaciones de petróleo y un desequilibrio presupuestario, cada uno de los cuales ejerce presión sobre la economía», declaró. «Uno de los países vecinos me dijo que si una quinta parte de lo que sucedió en su país ocurriera en el nuestro, no podríamos gobernar el país». Hamid Asefi, periodista radicado en Teherán y especializado en geoeconomía, es uno de los muchos que advierten que si se utiliza el estrecho de Ormuz como último recurso de Irán cada vez que surge una crisis, esta carta perderá gradualmente su valor. «Una amenaza que se repite constantemente deja de ser un elemento disuasorio para convertirse en una costumbre política; y una costumbre política, si no va acompañada de logros concretos, tarde o temprano conduce a una inflación de las amenazas», afirmó. “Esta es la paradoja de Ormuz. En política internacional, una palanca que se exhibe constantemente puede convertirse en su propio enemigo, ya que obliga a otros a planificar cómo reducir su vulnerabilidad [...] La pregunta principal de la política iraní en Ormuz debe cambiar de: ‘¿Cómo podemos dificultar el paso?’ a ‘¿Cómo podemos lograr que el paso sea tan seguro y estable que todos necesiten a Irán para mantener este orden?’” Según datos recopilados por el rastreador de buques Kpler, solo 112 buques petroleros y gaseros atravesaron el estrecho entre el 1 y el 19 de agosto.