Afirman que Irán intenta asesinar a uno de los hijos de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha acusado a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos. Netanyahu formuló la acusación durante una entrevista con el Canal 14 de Israel, afirmando que ha pedido a las fuerzas del orden israelíes que refuercen las medidas de protección para cualquier candidato a primer ministro.

“Este es un caso increíble. Irán atacó a uno de mis hijos. Irán intentó asesinarlo, intentó asesinar a uno de mis hijos”, dijo Netanyahu a la emisora, según informó el Jerusalem Post. “¿Forma esto parte de la información de inteligencia que les han proporcionado?”, preguntó un reportero del Canal 14. «Irán intentó asesinar a uno de mis hijos. Por eso, esta promesa [que hago] es más que un lujo: sin ella, podrían haberlo logrado. La gente debe mostrar moderación, especialmente durante una campaña electoral», declaró Netanyahu. La agencia de seguridad israelí Shin Bet otorgó servicios de protección ampliados a la esposa de Netanyahu, Sara, y a sus hijos, Yair y Avner, a partir de julio. El primer ministro no dio detalles del complot de asesinato ni explicó cómo la inteligencia israelí tuvo conocimiento del mismo. La acusación surge mientras Israel continúa negociando la retirada de sus fuerzas del Líbano , donde habían estado combatiendo al grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán.