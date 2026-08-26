Afirman que Irán intenta asesinar a uno de los hijos de Netanyahu

Afirman que Irán intenta asesinar a uno de los hijos de Netanyahu

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Netanyahu no aclaró cuál de sus dos hijos era el objetivo del complot

Internacional
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha acusado a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos.

Netanyahu formuló la acusación durante una entrevista con el Canal 14 de Israel, afirmando que ha pedido a las fuerzas del orden israelíes que refuercen las medidas de protección para cualquier candidato a primer ministro.

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“Este es un caso increíble. Irán atacó a uno de mis hijos. Irán intentó asesinarlo, intentó asesinar a uno de mis hijos”, dijo Netanyahu a la emisora, según informó el Jerusalem Post.

“¿Forma esto parte de la información de inteligencia que les han proporcionado?”, preguntó un reportero del Canal 14.

«Irán intentó asesinar a uno de mis hijos. Por eso, esta promesa [que hago] es más que un lujo: sin ella, podrían haberlo logrado. La gente debe mostrar moderación, especialmente durante una campaña electoral», declaró Netanyahu.

La agencia de seguridad israelí Shin Bet otorgó servicios de protección ampliados a la esposa de Netanyahu, Sara, y a sus hijos, Yair y Avner, a partir de julio.

El primer ministro no dio detalles del complot de asesinato ni explicó cómo la inteligencia israelí tuvo conocimiento del mismo.

La acusación surge mientras Israel continúa negociando la retirada de sus fuerzas del Líbano , donde habían estado combatiendo al grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán.

$!Avner Netanyahu, a la izquierda, y Yair Netanyahu, hijos del ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, asisten a un servicio conmemorativo en honor al hermano de Netanyahu, el soldado israelí caído Yoni Netanyahu.
Avner Netanyahu, a la izquierda, y Yair Netanyahu, hijos del ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, asisten a un servicio conmemorativo en honor al hermano de Netanyahu, el soldado israelí caído Yoni Netanyahu. EFE

La noticia llega después de que Israel hiciera público un enorme arsenal de cohetes, granadas, drones , rifles de francotirador, armas automáticas, lanzacohetes antitanque, morteros y otro armamento militar que ha confiscado a Hezbolá y Hamás en los últimos meses.

Las armas incautadas, procedentes de fabricantes que van desde la República Islámica de Irán hasta Rusia y China, pasando por productores locales en Líbano y Gaza , e incluso un arma de la época nazi, formaban parte de la maquinaria de guerra utilizada por Hamás y Hezbolá contra civiles israelíes y las Fuerzas de Defensa de Israel desde que terroristas de Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Según los informes, Hezbolá y Hamás, conocidos grupos afines a Irán, han asesinado a más de 300 ciudadanos estadounidenses.

El Estado judío libró una guerra en múltiples frentes contra Irán y sus aliados en el punto álgido del conflicto. Restos de cohetes iraníes yacen esparcidos por el suelo a las afueras del depósito de armas de Tzrifin, a la vista de los periodistas.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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