Irán se prepara para la guerra y para contener la disidencia interna

El líder supremo de Irán nombró a líderes militares de línea dura para altos cargos de seguridad. Los analistas dicen que planea mantener a la nación en pie de guerra. Después de casi seis meses en la clandestinidad, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ha mostrado de forma más clara hasta ahora su visión para gobernar el país, al nombrar a una serie de comandantes militares veteranos de línea dura para altos cargos de seguridad.

La reestructuración, que tuvo lugar este mes, señala que planea mantener a la nación en pie de guerra, dicen los analistas, lista para una confrontación sin un final definido con Estados Unidos y para contener la disidencia en el país entre los iraníes que sufren el impacto económico del conflicto. Los nombramientos también reflejan a un liderazgo que sigue teniendo problemas para idear una estrategia sostenible para disuadir a Washington, señalan los analistas, a medida que Teherán busca una manera de poner fin a la guerra sin renunciar a la ventaja estratégica que ha obtenido, sobre todo a través del control sobre el estrecho de Ormuz.

Los nuevos líderes de seguridad primero tendrán que navegar por un período de limbo en el conflicto. Aunque las escaramuzas a gran escala han disminuido, ni Washington ni Teherán parecen estar listos para hacer concesiones para llegar a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. Además, un plazo de 60 días para pactar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán expiró el lunes. El estancamiento ha dejado a la región en un estado de incertidumbre que podría estallar de nuevo en una guerra a gran escala en cualquier momento. Entre los nombramientos hechos por el ayatolá Jameneí, Mohsen Rezaei, quien lideró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra Irán-Irak, fue nombrado jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y Hossein Taeb, un clérigo y exjefe de inteligencia, fue elegido para dirigir a los Basij, una poderosa red de fuerzas paramilitares a menudo utilizada para reprimir protestas. La reestructuración también incluyó un nuevo estado mayor de las fuerzas armadas, un nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria y un comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, un rol fundamental debido a la importancia que ha adquirido el estrecho de Ormuz.

Sina Toossi, un experto en Irán del Centro de Política Internacional, un centro de estudios con sede en Washington, dijo: “Yo caracterizaría esto antes que nada como Mojtaba Jameneí poniendo su sello en la estructura de seguridad nacional de Irán”. Para muchos iraníes, ese sello les resulta familiar. La mayoría de los nombramientos del ayatolá Jameneí provienen de una generación mayor de líderes iraníes que formaron parte de la revolución que inició la República Islámica en 1979 y fueron comandantes en la guerra Irán-Irak en la década de 1980. En el transcurso de los combates de esa guerra, el ayatolá Jameneí fomentó relaciones estrechas con algunos de ellos, incluidos Rezaei, que fue su comandante, y Taeb, que estuvo en su batallón. “Los nombrados sugieren que, después de las enormes vulnerabilidades expuestas por la guerra, Mojtaba todavía confía más en la vieja guardia”, dijo Omid Memarian, analista de Irán en DAWN, un centro de estudios con sede en Washington enfocado en el Medio Oriente. Algunos de los designados, en especial Rezaei, históricamente han impulsado objetivos militares maximalistas. Él intentó, sin éxito, convencer a los líderes iraníes de extender la guerra con Irak en lugar de aceptar un alto el fuego, pues creía que Irán podría haber obtenido más influencia y un mejor acuerdo. Un debate similar se libra ahora en Irán sobre cómo terminar la guerra con Estados Unidos. Los moderados en el gobierno, como el presidente Masoud Pezeshkian, dicen que Irán debería aprovechar su control efectivo sobre el estrecho de Ormuz y llegar a un acuerdo.

Sin embargo, los partidarios de la línea dura quieren resistir para obtener más concesiones y prefieren mantener una postura agresiva que disuada a Estados Unidos de lanzar nuevas intervenciones militares. Señalan que las últimas dos guerras lanzadas por Estados Unidos e Israel, en junio de 2025 y en febrero de este año, comenzaron mientras estaban en negociaciones con el gobierno de Donald Trump. También apuntan al acuerdo nuclear de 2015 que Irán pactó con Washington, del cual el presidente Trump se retiró en 2018. Hadi Borhani, comentarista político y profesor de estudios israelíes en la Universidad de Teherán, dijo: “Los partidarios de la línea dura ganaron un gran impulso, al argumentar —y la historia parece haberlos respaldado— que Occidente es fundamentalmente poco confiable”. Los partidarios de la línea dura también argumentarían, agregó Borhani, que el único idioma que entiende Occidente es “la resistencia, la disuasión militar y hacer que cualquier intervención occidental en nuestra región sea prohibitivamente costosa”. Más allá de las posturas agresivas, Abdolrasool Divsallar, un experto en Irán de la Universidad Católica de Milán, dijo que los nombramientos reflejaban la lucha de Teherán por idear un nuevo enfoque de disuasión contra Washington. La mayoría de los nombrados, incluido Rezaei, han respaldado la idea de volver al efímero memorándum de entendimiento que se firmó con el gobierno de Trump en junio. Ese documento estaba destinado a allanar el camino hacia un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

También han insistido en que solo regresarán al acuerdo, redactado en términos vagos, si se implementa bajo la lectura de los términos de Irán, en particular el que Teherán debe mantener el control del estrecho de Ormuz hasta que se acuerde un pacto final, en lugar de ceder primero esa ventaja. “En el fondo de esto hay una especie de pragmatismo, un deseo de buscar una solución”, dijo Divsallar. “Es un deseo de garantizar su seguridad”. El ayatolá Jameneí, dicen los observadores, se ha rodeado de figuras que parecen tan dispuestas a negociar, si consideran que las condiciones son adecuadas, como a prolongar la guerra cuando no es así. Esa es una ruptura con el enfoque de su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jameneí. El alcalde de los ayatolás Jameneí, quien murió en la primera ola de ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, era cauteloso respecto a negociar con Estados Unidos, pero comedido a la hora de confrontar militarmente a Washington. Bajo el mando del ayatolá anterior, Irán anticipó ataques con misiles en respuesta a la muerte del poderoso líder de la Fuerza Quds, Qassem Soleimani, a manos del gobierno de Trump en 2020. Teherán también hizo una advertencia antes de tomar represalias después de que aviones de combate de Estados Unidos se unieran a los ataques israelíes contra Irán el año pasado. El ayatolá Mojtaba Jameneí ha mostrado una mayor disposición para iniciar un conflicto con Washington, dicen algunos analistas, al señalar la decisión de Irán de iniciar la última ronda de escaramuzas militares.

También utilizó un lenguaje beligerante al anunciar sus nuevos nombramientos, lo que incluyó instar a Rezaei a estar preparado para “poderosas operaciones ofensivas contra el enemigo”. Toossi, el experto en Irán del Centro de Política Internacional, dijo que eso "no significa que Irán se esté alejando de la diplomacia con Estados Unidos. Sugiere un enfoque más duro hacia la diplomacia". “Irán está dispuesto a participar en negociaciones para poner fin a la guerra”, agregó, “pero también está preparado para un conflicto largo en lugar de aceptar un acuerdo incompleto o temporal que lo deje vulnerable a una renovada presión o ataque de Estados Unidos”.

Al parecer, los líderes iraníes están apostando a que pueden hacerlo porque Teherán puede soportar el impacto económico más tiempo del que el presidente Trump puede aguantar las consecuencias de la guerra en Estados Unidos. Esta estrategia tiene graves implicaciones para los cerca de 90 millones de habitantes de Irán, que luchan con una economía en caída libre y viven atrapados por el riesgo constante de un regreso a una guerra total. Las pésimas condiciones avivaron protestas a nivel nacional antes de la guerra, las cuales las fuerzas de seguridad iraníes reprimieron con fuerza letal. El riesgo de futuras protestas mientras la economía sigue en dificultades es inminente. “La sociedad iraní se asemeja cada vez más a una olla a presión que podría estallar sin previo aviso”, dijo Memarian, el analista de Irán en DAWN. “Una estrategia de confrontación en el extranjero resulta mucho más fácil de sostener si el liderazgo cree que tiene la capacidad de suprimir sus consecuencias políticas en casa”.