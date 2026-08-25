Irán y Omán emiten comunicado sobre conversaciones para gestionar Ormuz

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    Irán y Omán emiten comunicado sobre conversaciones para gestionar Ormuz
    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, derecha, se reúne con su homólogo omaní, Sayyid Badr Albusaidi en Teherán, Irán, el martes 25 de agosto de 2026. AP

Autoridades de relaciones exteriores de ambas naciones podrían llegar a un acuerdo para crear un ‘corredor de navegación temporal conjunto’

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaid, se reunió el martes en Teherán con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para analizar un marco para gestionar el tráfico de barcos en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado conjunto emitido por ambos países, ubicados en lados opuestos del estrecho, se indica que el marco propuesto incluye un “corredor de navegación temporal conjunto” y que las dos naciones trabajen para despejar minas de la vía marítima.

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En el comunicado se señala que Irán y Omán continuarán las negociaciones técnicas para establecer un corredor marítimo permanente y un acuerdo sobre la futura administración del estrecho.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo se transportaba libremente por el estrecho antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Se desconoce si Estados Unidos aceptará el acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la semana pasada con bombardear Omán si “se interpone” en los esfuerzos estadounidenses por reabrir el estrecho.

El presidente de Irán y otros altos cargos también hablaron sobre el estrecho con una delegación de Pakistán que abandonó Teherán el martes tras mantener conversaciones para reactivar las negociaciones para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos, dijo el ejército paquistaní.

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