Israel acepta la reapertura limitada del cruce fronterizo de Rafah en Gaza

Israel ha reabierto el cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, a un número limitado de personas a pie, mientras avanzan frágiles esfuerzos diplomáticos para estabilizar el conflicto.

Las fuerzas israelíes tomaron el control del cruce de Rafah —el único cruce de Gaza no compartido con Israel— en mayo de 2024, argumentando que era necesario para impedir el contrabando de armas por parte de Hamás.

Esta medida aisló el territorio, cortando un recurso vital para los palestinos que buscan acceso a atención médica, viajes y comercio.

Israel ha dejado claro que todo movimiento a través del cruce estará sujeto a un control de seguridad conjunto israelí-egipcio y que, por ahora, sólo se permitirá salir cada día a un pequeño número de las decenas de miles de palestinos heridos y enfermos de Gaza.

Según un funcionario egipcio que habló anónimamente con Associated Press, sólo se permitirá cruzar a 50 palestinos en cada dirección el primer día de operaciones.

Antes de la guerra, el cruce de Rafah era la única ventana de Gaza al mundo exterior no controlado por Israel. Su reapertura podría facilitar el acceso a la atención médica, limitar los viajes al extranjero y permitir las visitas a familiares en Egipto, donde ya viven decenas de miles de palestinos.

Miles de civiles se han registrado ante la Organización Mundial de la Salud para su evacuación médica. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que al menos 20.000 pacientes esperan ser evacuados. Según Médicos Sin Fronteras, más de uno de cada cinco son niños. Entre los enfermos se encuentran más de 11.000 pacientes con cáncer .

Los ataques aéreos israelíes contra hospitales han reducido el sistema sanitario palestino a la ruina. En marzo de 2025, Israel destruyó el único hospital especializado en oncología de Gaza, el único proveedor de atención oncológica del territorio. Desde entonces, los médicos se han visto obligados a trabajar en clínicas improvisadas, operando prácticamente sin recursos, incluidas las herramientas necesarias para el diagnóstico.

Según funcionarios de salud en Gaza, hay alrededor de 4.000 personas con derivaciones oficiales para tratamiento en terceros países que no pueden cruzar la frontera.

“He hecho un llamamiento a los grupos humanitarios, a la OMS, a la Autoridad Palestina, a cualquiera, para que pueda irme, salvar mi vida y reunirme con mi familia”, dijo a Reuters Tamer al-Burai, de 50 años, que padece apnea obstructiva del sueño y depende de una máquina CPAP para respirar durante el sueño.

Para algunos, la reapertura llegó demasiado tarde. Dalia Abu Kashef, de 28 años, falleció la semana pasada mientras esperaba el permiso para cruzar para un trasplante de hígado. “Encontramos un voluntario, su hermano, dispuesto a donar parte de su hígado”, declaró a Reuters su esposo, Muatasem El-Rass. “Estábamos esperando a que se abriera el cruce para poder viajar y operar, con la esperanza de un final feliz. Pero su estado empeoró mucho y falleció”.

La OMS dice que 900 personas, incluidos niños y pacientes con cáncer, ya han muerto mientras esperaban la evacuación.

La reapertura limitada del cruce de Rafah también ofrece una oportunidad excepcional para que las familias separadas por más de dos años de guerra se reúnan. Muchas familias que huyeron a El Cairo al comienzo de la guerra nunca imaginaron quedarse tanto tiempo.

“Amo Gaza, y no veo ningún otro lugar donde me sienta como en casa”, declaró a Reuters Mohammad Talal, de 28 años, un comerciante de divisas cuya casa en Jabalia, en el norte de Gaza, fue destruida. “¿Volver a vivir en una tienda de campaña? Me da igual”, dijo. “Estoy deseando abrazar a mi padre y darle un beso en la frente”.

La reapertura se considera un paso clave a medida que el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entra en su segunda fase. La primera fase preveía el intercambio de todos los rehenes retenidos en Gaza por cientos de palestinos retenidos por Israel, un aumento de la urgente ayuda humanitaria y una retirada parcial de las tropas israelíes.

La segunda fase del acuerdo de alto el fuego es más compleja. Exige la instalación de un nuevo comité palestino para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la adopción de medidas para iniciar la reconstrucción.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, afirmó que la apertura del cruce de Rafah “marca un paso concreto y positivo en el plan de paz” para este territorio devastado por la guerra. “La misión civil de la UE se encuentra sobre el terreno para supervisar las operaciones del cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos”, escribió en línea.