Pide ‘Billy’ Álvarez llevar su proceso en libertad

Guillermo Álvarez Cuevas, ex director de la Cooperativa La Cruz Azul, pidió a la justicia federal el beneficio de llevar fuera del Penal del Altiplano su proceso por delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos.

Según registros judiciales, solicitó el cambio de medida cautelar con base en sus problemas de salud y en el hecho de que el centro penitenciario no cuenta con la atención médica adecuada.

En una audiencia celebrada el pasado 12 de noviembre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, le negó el cambio de medida cautelar, porque estimó que aún existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.

Ante esa determinación, el ex directivo presentó una demanda de amparo con la que busca que le concedan la prerrogativa de continuar su proceso en libertad provisional o en prisión domiciliaria.

Su demanda fue turnada a Alejandro Latorre Lozano, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Toluca, quien le concedió una suspensión definitiva que no modifica su situación.

Lo anterior, porque esta suspensión sólo establece que la libertad de Álvarez queda bajo disposición del juez Latorre y, por lo que toca a su proceso penal, continuará bajo la jurisdicción del juez de control de Almoloya.

Álvarez tendrá la oportunidad de cambiar su suerte hasta que se emita una sentencia de última instancia en este amparo, lo que podría tardar varios meses.

El ex directivo fue detenido el 16 de enero de 2025 en su casa de la Colonia Jardines del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

En este proceso, la FGR imputa a Álvarez ser lÍder de una organización criminal que entre el 2011 y el 2017 desvió 114 millones 198 mil 847 pesos de la cementera y los lavó en siete empresas “factureras”.