Israel asegura haber matado al número 2 de Hamás en Gaza

JERUSALÉN, ISR.— El gobierno de Israel informó que sus fuerzas abatieron a Raed Saad, un alto comandante de Hamás considerado como el número 2 de esta agrupación, durante un ataque en la Franja de Gaza, luego de que un artefacto explosivo hiriera a dos soldados israelíes en el sur del enclave palestino.

De acuerdo con autoridades israelíes, Saad era responsable del área de fabricación del grupo islamista y había encabezado anteriormente su división de operaciones. Tel Aviv lo señaló como uno de los principales estrategas del ataque del 7 de octubre de 2023, que detonó el actual conflicto, y lo acusó de participar en la reorganización y fortalecimiento de Hamás pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Hamás, por su parte, no confirmó la muerte del dirigente. En un comunicado, el grupo afirmó que un vehículo civil fue atacado al oeste de la ciudad de Gaza y sostuvo que la acción constituyó una violación del acuerdo de cese al fuego, que ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir en repetidas ocasiones.

El ataque israelí en esa zona dejó al menos cuatro personas muertas, según constató un periodista de AP al observar la llegada de los cuerpos al Hospital Shifa. Además, el hospital Al-Awda reportó al menos tres personas heridas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, los ataques aéreos y tiroteos de Israel han causado la muerte de al menos 386 palestinos, de acuerdo con autoridades sanitarias de Gaza. Israel sostiene que estas acciones responden a ataques previos de Hamás contra sus fuerzas y asegura que sus tropas han abierto fuego contra personas que se aproximaron a la llamada “línea amarilla”, que delimita las zonas controladas por Israel dentro del territorio.