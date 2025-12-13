Israel asegura haber matado al número 2 de Hamás en Gaza

Internacional
/ 13 diciembre 2025
    Israel asegura haber matado al número 2 de Hamás en Gaza
    Varios palestinos observan un auto destruido tras un ataque israelí en la Ciudad de Gaza; en esta agresión se reportó la muerte del número 2 de Hamás. Foto: AP

Este ataque se da en medio de acusaciones por violar el alto el fuego en el Medio Oriente

JERUSALÉN, ISR.— El gobierno de Israel informó que sus fuerzas abatieron a Raed Saad, un alto comandante de Hamás considerado como el número 2 de esta agrupación, durante un ataque en la Franja de Gaza, luego de que un artefacto explosivo hiriera a dos soldados israelíes en el sur del enclave palestino.

De acuerdo con autoridades israelíes, Saad era responsable del área de fabricación del grupo islamista y había encabezado anteriormente su división de operaciones. Tel Aviv lo señaló como uno de los principales estrategas del ataque del 7 de octubre de 2023, que detonó el actual conflicto, y lo acusó de participar en la reorganización y fortalecimiento de Hamás pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Flujo de la ayuda humanitaria a Gaza está muy por debajo de lo acordado

Hamás, por su parte, no confirmó la muerte del dirigente. En un comunicado, el grupo afirmó que un vehículo civil fue atacado al oeste de la ciudad de Gaza y sostuvo que la acción constituyó una violación del acuerdo de cese al fuego, que ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir en repetidas ocasiones.

El ataque israelí en esa zona dejó al menos cuatro personas muertas, según constató un periodista de AP al observar la llegada de los cuerpos al Hospital Shifa. Además, el hospital Al-Awda reportó al menos tres personas heridas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, los ataques aéreos y tiroteos de Israel han causado la muerte de al menos 386 palestinos, de acuerdo con autoridades sanitarias de Gaza. Israel sostiene que estas acciones responden a ataques previos de Hamás contra sus fuerzas y asegura que sus tropas han abierto fuego contra personas que se aproximaron a la llamada “línea amarilla”, que delimita las zonas controladas por Israel dentro del territorio.

En paralelo, Israel exige la devolución de los restos del último rehén israelí, Ran Gvili, como condición para avanzar hacia la segunda y más compleja fase del alto el fuego. Esta etapa contempla el fin del gobierno de Hamás y un proceso de reconstrucción de Gaza bajo un esquema de desmilitarización y supervisión internacional.

El conflicto se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023 en el sur de Israel, que dejó alrededor de mil 200 muertos y 251 personas secuestradas. La mayoría de los rehenes o sus restos han sido entregados en el marco de treguas u otros acuerdos.

TE PUEDE INTERESAR: El alto al fuego en Gaza llega a un punto crítico

Desde entonces, la ofensiva israelí en Gaza ha causado la muerte de más de 70 mil 650 palestinos, cerca de la mitad mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del enclave, que no distingue entre combatientes y civiles. A pesar de operar bajo la administración de Hamás, sus registros son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

La guerra ha dejado a Gaza en gran parte devastada, con la mayoría de sus más de dos millones de habitantes desplazados. La entrada de ayuda humanitaria continúa por debajo de los niveles pactados en el alto el fuego, mientras miles de palestinos con amputaciones enfrentan escasez de prótesis y prolongadas esperas para evacuaciones médicas. Con información de AP

Temas


Guerras
Guerra en Israel

Localizaciones


Franja De Gaza
Israel

Organizaciones


Hamás

