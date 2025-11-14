Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales

/ 14 noviembre 2025
    Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
    Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025. AP

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre se han devuelto a Israel los restos mortales de 25 rehenes

JAN YUNIS.-Israel devolvió los cadáveres de 15 palestinos a Gaza el viernes, después que los insurgentes entregaran los restos mortales de uno de los últimos cuatro rehenes israelíes que quedaban en la Franja, que fueron capturados en el asalto del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

Israel identificó el cadáver recibido como el de Meny Godard, secuestrado en el kibbutz de Be’eri, en el sur de Israel. Su esposa, Ayelet, murió durante el ataque.

Los brazos armados de los grupos insurgentes Hamás y Yihad Islámica Palestina dijeron que el cuerpo de Godard fue recuperado en el sur de Gaza.

Cabe destacar que aún hay tres más pendientes de ser recuperados en el sitiado enclave palestino. Hamás entregó a otros 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre.

Por cada rehén fallecido devuelto, Israel ha entregado los restos de 15 palestinos, un canje clave en la primera fase del alto el fuego.

Por lo anterior, en total, por el momento se han recibido 330 cadáveres, de los cuales solo 95 han sido identificados formalmente, de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Salud gazatí.

Autoridades de salud en Gaza han señalado que la identificación de los restos entregados por Israel resulta complicada por la falta de kits de pruebas de ADN. Además los cuerpos de 27 palestinos no identificados fueron enterrados en Gaza el viernes.

ONU exige que violencia de colonos termine

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se sumó a las condenas contra la reciente oleada de ataques de colonos israelíes a palestinos en Cisjordania, e instó a poner fin a la violencia y a que Israel lleve a los responsables a rendir cuentas.

De acuerdo al portavoz del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, dijo que se registraron más de 260 ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania en octubre, más que en cualquier otro mes desde 2006.

El jueves, colonos israelíes incendiaron y vandalizaron una mezquita en una aldea palestina en el centro de Cisjordania. El incidente siguió a los actos violentos del martes, cuando decenas de colonos israelíes enmascarados incendiaron vehículos y otras propiedades en las aldeas palestinas de Beit Lid y Deir Sharaf.

Las autoridades israelíes han tratado de catalogar la violencia de los colonos como las acciones de unos pocos extremistas, sin embargo, los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que la violencia es generalizada y llevada a cabo por colonos en todo el territorio, con impunidad del gobierno de extrema derecha de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Las siguientes partes del plan de 20 puntos incluyen la creación de una fuerza internacional de estabilización, de gobierno palestino tecnocrático y el desarme de Hamás.

El frágil acuerdo tiene como objetivo poner fin a la guerra desencadenada por el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel en el que unas fallecieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

