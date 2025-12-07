Israel y Hamás pronto iniciarán segunda fase de alto al fuego: Netanyahu

Internacional
/ 7 diciembre 2025
    Israel y Hamás pronto iniciarán segunda fase de alto al fuego: Netanyahu
    Hamás todavía retiene los restos de Ran Gvili, un policía de 24 años que fue asesinado en el ataque del 7 de octubre de 2023. FOTO: AP.

El retorno de 16 cuerpos más marcaría la finalización de la primera fase del plan de 20 puntos de Trump

TEL AVIV.-Después de que Hamás devuelva los restos del último rehén retenido en Gaza, muy pronto se podría pasar a la segunda fase del alto al fuego, informó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

De acuerdo a lo que informó la segunda fase de la tregua, el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, podría comenzar tan pronto como a finales de mes.

Cabe destacar que Hamás todavía no ha entregado los restos de Ran Gvili, un policía asesinado en el ataque que desató la guerra en 2023 y que su cuerpo llevado a Gaza.

La segunda etapa también incluye el despliegue de una fuerza internacional para asegurar Gaza y la formación de un gobierno palestino temporal para gestionar los asuntos cotidianos bajo la supervisión de una junta internacional liderada por el presidente Donald Trump.

Hamás informó que no ha podido recuperar todos los restos porque están enterrados bajo los escombros dejados por la ofensiva de dos años de Israel en Gaza.

Por su parte Israel ha acusado a los militantes de retrasar el proceso y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria sitio se devuelven todos los restos.

Netanyahu declaró que pocos creían que la primera etapa del alto al fuego pudiera lograrse, y la segunda fase es igualmente difícil.

“Como mencioné al canciller, hay una tercera fase, y esa es desradicalizar Gaza, algo que también la gente creía imposible. Pero se hizo en Alemania, se hizo en Japón, se hizo en los Estados del Golfo. Se puede hacer en Gaza también, pero por supuesto Hamás tiene que ser desmantelado”, dijo .

Israel mata a un militante en Gaza

El ejército israelí dijo que mató a un militante que se acercó a las tropas israelíes a través de la llamada Línea Amarilla, que divide la parte de Gaza controlada por Israel del resto del territorio.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que las fuerzas israelíes han matado a más de 370 palestinos desde el inicio de la tregua, y que los cuerpos de seis personas han sido llevados a hospitales locales en las últimas 24 horas.

En el ataque liderado por Hamás en 2023, los militantes mataron a alrededor de 1.200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos en altos el fuego u otros acuerdos.

