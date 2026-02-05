Italia frustra ciberataques vinculados con Rusia dirigidos a sitios web de los Juegos Olímpicos de Invierno

Internacional
/ 5 febrero 2026
    Italia frustra ciberataques vinculados con Rusia dirigidos a sitios web de los Juegos Olímpicos de Invierno
    Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron el miércoles con los primeros partidos de curling en Cortina.

En declaraciones a los periodistas durante un viaje a la capital estadounidense, Tajani dijo que los intentos de ataque eran “de origen ruso”, pero no proporcionó detalles adicionales

Italia ha frustrado una serie de ciberataques dirigidos contra algunas de sus oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores, incluida una en Washington, así como contra sitios web de los Juegos Olímpicos de Invierno y hoteles en Cortina d’Ampezzo, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

En declaraciones a los periodistas durante un viaje a la capital estadounidense, Tajani dijo que los intentos de ataque eran “de origen ruso”, pero no proporcionó detalles adicionales.

“Previnimos una serie de ciberataques contra las instalaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, empezando por Washington, y también involucrando algunas instalaciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluyendo hoteles en Cortina”, dijo Tajani, a solo dos días de la ceremonia de apertura del viernes en el estadio San Siro de Milán.

Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron el miércoles con los primeros partidos de curling en Cortina.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, dijo el miércoles al parlamento que 6.000 agentes de seguridad están siendo desplegados en las instalaciones de los Juegos, que se extienden desde Milán hasta los Dolomitas, incluidos expertos en desactivación de bombas, francotiradores y unidades antiterroristas.

Ciberataques
hackers

