$!Japón endurece medidas para frenar flujo creciente de extranjeros en el país

Tanto la migración como el turismo han aumentado en el país desde la pandemia gracias a un yen débil y a las empresas que traen personal del extranjero para frenar la escasez de mano de obra. El gobierno japonés aumentó las tarifas de residencia permanente en un 2000 por ciento el jueves como parte de un intento de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de dificultar que los extranjeros se queden en el país.

Las autoridades aumentaron la tarifa de solicitud de 64 a 1271 dólares, el mayor aumento en la historia de Japón, e implementaron requisitos estrictos con respecto a los ingresos, las pensiones y el dominio del idioma japonés. Takaichi, una conservadora de línea dura, dijo que las políticas eran necesarias para calmar las crecientes preocupaciones entre los ciudadanos japoneses sobre una reciente afluencia de extranjeros; tanto la migración como el turismo han aumentado desde la pandemia gracias a un yen débil y a las empresas que traen personal del extranjero para frenar la escasez de mano de obra. “Hay ciudadanos que sienten ansiedad y una sensación de injusticia”, escribió en X Takaichi al anunciar las medidas.

Dijo que las políticas, que incluyen un requisito de ingresos mínimos de 36.428 dólares al año, tenían como objetivo garantizar que “tanto ciudadanos como extranjeros puedan vivir de forma segura y protegida”. Anteriormente no había pautas detalladas sobre ingresos, niveles de pensión o idioma para los residentes permanentes. Takaichi ha implementado varias medidas recientemente para regular más estrictamente la migración y el turismo. En julio, el gobierno aumentó el precio de algunas visas de turista en más de un 400 por ciento. Takaichi también ha encabezado una ofensiva contra las visas para gerentes de negocios, exigiendo que las pequeñas empresas tengan 188.000 dólares en capital, frente a los 31.000 dólares anteriores. Eso ha llevado a un éxodo de algunos residentes de mucho tiempo en Japón, incluidos dueños de restaurantes. Los críticos dicen que las medidas corren el riesgo de avivar la xenofobia y perjudicar los esfuerzos de Japón para hacer frente a la grave escasez de mano de obra. La población de Japón está disminuyendo rápidamente —cayó en más de tres millones de personas entre 2020 y 2025— y los expertos dicen que el país debe reclutar a millones de trabajadores extranjeros más para compensar el declive demográfico y revitalizar la economía.

Taku Yamazoe, un legislador japonés que representa al Partido Comunista, dijo que Takaichi estaba explotando los temores en la sociedad japonesa. En una publicación en redes sociales, dijo que el gobierno afirmaba que “los propios extranjeros amenazan ‘la seguridad y la tranquilidad’”, sin aportar evidencias. Aunque los aumentos son más sustanciales para los extranjeros que buscan la residencia permanente, el gobierno también aumentará las tarifas para otros tipos de visas. Un permiso de residencia de cinco años, por ejemplo, ahora costará 475 dólares, frente a los 38 dólares anteriores, un aumento de casi el 1300 por ciento. Leny Tolentino, una coordinadora del Centro de Empoderamiento de Mujeres Migrantes Kalakasan, que ayuda a las mujeres filipinas que viven y trabajan en Japón, escribió en un correo electrónico que los aumentos “agregarían cargas para los migrantes, especialmente aquellos con dependientes”.

El número de trabajadores extranjeros en Japón, aunque todavía es relativamente pequeño, ha alcanzado niveles récord, mientras que el turismo se ha disparado desde la pandemia de coronavirus. Los extranjeros ahora representan alrededor del 3,4 por ciento de la población de 119 millones de Japón, la proporción más grande de la historia. Hasta el año pasado, había 947.125 residentes permanentes, en comparación con 807.517 en 2020, un aumento de aproximadamente el 17 por ciento. Grupos de derecha, que promueven el mantra de “Japón Primero”, han pedido políticas de migración aún más estrictas, y han retratado a los extranjeros como alborotadores que están diluyendo la cultura japonesa. También dicen que los extranjeros se están aprovechando de las reglas de visas de Japón para quedarse en el país de forma indefinida. Bajo las nuevas reglas, que se conocen como las “Medidas Integrales para la Aceptación y Convivencia de Ciudadanos Extranjeros”, se requerirá que los residentes permanentes tengan un ingreso igual o superior al promedio de los hogares japoneses, y beneficios de pensión proyectados en línea con lo que un empleado podría recibir después de 30 años de servicio.

El gobierno evaluará, por primera vez, a los solicitantes de residencia permanente con base en sus habilidades en el idioma japonés y la comprensión de las reglas y costumbres japonesas. Según las reglas, el gobierno puede revocar la residencia permanente si un migrante no paga sus aportes a la pensión, el seguro médico y los impuestos, o si viola la ley de migración o el código penal. The Mainichi Shimbun, uno de los principales periódicos liberales de Japón, dijo en un editorial el mes pasado que las reglas “ignoran los derechos humanos y deben ser retiradas”. “A muchos ciudadanos extranjeros que han elegido vivir en Japón y quieren pasar el resto de sus vidas aquí se les arrebatará esa esperanza”, escribió el periódico.