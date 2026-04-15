JD Vance asiste a foro derechista y algunos participantes lo critican en EU

Pero, en lugar de exhibir la energía juvenil que la organización aprovechó para devolver al presidente Donald Trump a la Casa Blanca hace menos de dos años, hubo una arena mayormente vacía, preguntas incómodas y críticas inusualmente duras.

Recién llegado de un maratónico viaje a Pakistán que no logró alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, el vicepresidente JD Vance voló a esta ciudad universitaria de Georgia para una visita al campus organizada por el grupo derechista Turning Point USA .

El acto confirmó la dificultad de Trump para vender la guerra y cuánto ha complicado su propia suerte política al arremeter contra el papa León XIV y publicar un meme en redes sociales que lo representaba como Jesús.

“Sí voté por Trump. Ya no soy partidario de Trump”, declaró Joseph Bercher, un católico que dijo estar contento de que el pontífice expresó su oposición a la guerra con Irán.

Bercher señaló que el meme de Jesús, que el presidente retiró el lunes tras una inusual reacción adversa de conservadores, fue una “señal de alerta” que indicaba el verdadero carácter de Trump.

“Se ve a sí mismo como un demagogo o como alguien a quien hay que adorar”, manifestó Bercher.

C.J. Santini, recién graduado de Liberty University, una escuela evangélica en Virginia, dijo que no tenía una opinión sobre si Irán estaba realmente cerca de fabricar un arma nuclear y, por lo tanto, necesitaba ser atacado. Pero se rió y negó con la cabeza cuando le preguntaron por los ataques de Trump al papa.

“Es simplemente estúpido, estúpido”, dijo, y lo calificó como una “distracción” de la agenda de Trump en Irán y en el país.

POCO PÚBLICO EN EL EVENTO SIN COMPARACIÓN A 2024

Muchos de los asistentes se pusieron ropa de Turning Point, gorras de Trump y artículos en rojo, blanco y azul para el evento. Sin embargo, los superaban por más de 2 a 1 los asientos vacíos en lo que ni siquiera es el foro más grande de este extenso campus, situado a unos 90 minutos en auto del centro de Atlanta.

Vance, veterano de la Infantería de Marina que sirvió en Irak, reconoció que no todos los jóvenes conservadores están entusiasmados con otra guerra en Oriente Medio.

“No estoy diciendo que tengan que estar de acuerdo conmigo en todos los temas”, le dijo Vance al público joven. “Lo que digo es que no se desconecten”.

El vicepresidente respondió preguntas del ejecutivo de Turning Point Andrew Kolvet en lugar de Erika Kirk, quien comenzó a dirigir la organización tras el asesinato de su esposo Charlie Kirk. Kolvet dijo que Erika Kirk canceló presencia debido a amenazas no especificadas que había recibido.

Vance, cuya presencia garantizó una importante protección del Servicio Secreto y de otras fuerzas del orden alrededor del recinto, dijo que temía que el evento se cancelara por completo.