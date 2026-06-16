Joven brasileña muere tras ser lanzada sin protección por instructores en puente colgante

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    Joven brasileña muere tras ser lanzada sin protección por instructores en puente colgante
    Maria Eduarda Rodrigues de Freitas practicaba salto de cuerda el sábado en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado en el municipio de Limeira donde los turistas practican deportes extremos.

Los tres instructores han sido arrestados y podrían enfrentar cargos de homicidio involuntario

Una mujer de 21 años que murió cuando dos instructores de salto a la cuerda la arrojaron desde un puente sin sujetarla previamente con un arnés de seguridad ha sido enterrada en el estado brasileño de São Paulo.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas practicaba salto de cuerda el sábado en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado en el municipio de Limeira donde los turistas practican deportes extremos.

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La joven, que aspiraba a ser profesora de educación física, había pedido que la lanzaran desde el puente al estilo de un avión, con dos instructores sosteniéndola sobre sus hombros mientras extendía los brazos.

El lunes, la investigadora policial Andrea Levy declaró a los periodistas que los tres instructores de salto implicados en el incidente reconocieron que De Freitas no estaba sujeta a las cuerdas de seguridad cuando saltó el sábado en la zona rural del estado de São Paulo.

Levy declaró que los tres instructores han sido arrestados y podrían enfrentar cargos de homicidio involuntario.

“No recuerdan si se les olvidó atar las cuerdas, quién debía hacerlo o quién no lo comprobó. Pero lo cierto es que las cuerdas no estaban atadas a ella”, dijo Levy.

Un video compartido en línea muestra a dos hombres con cascos blancos lanzando a Freites a un abismo de 40 metros (130 pies) sin sujetarla a ningún equipo de seguridad, mientras un espectador grita a los instructores que la aten a una cuerda.

Los instructores llevan arneses que parecen estar sujetos a una cuerda de seguridad.

El salto a la cuerda es un deporte extremo que se diferencia del puenting en el tipo de cuerda utilizada y el movimiento resultante de la caída.

El puenting utiliza cuerdas elásticas de goma que crean un efecto de rebote vertical, mientras que el salto a la cuerda utiliza cuerdas de escalada de baja elasticidad que transforman la caída en un movimiento pendular horizontal.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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