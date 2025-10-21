Los beneficios netos de GM caen más del 50% por guerra comercial

/ 21 octubre 2025
    Los beneficios netos de GM caen más del 50% por guerra comercial
    GM también anotó costes adicionales por 900 millones en garantías y unos mil 100 millones relacionados con aranceles de Donald Trump. FOTO: ESPECIAL.

Lo anterior sucede debido al impacto de los aranceles y las políticas sobre vehículos eléctricos en EU

WASHINGTON.- La empresa General Motors (GM) obtuvo un beneficio neto de mil 327 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que representó un 56.6% menos que en el mismo periodo de 2024.

De acuerdo a lo que se informó del mes de enero a septiembre, los beneficios netos de GM fueron de 6 mil 40 millones de dólares, un 31.6% menos que en los nueve primeros meses de 2024.

En el tercer trimestre del año, los ingresos sumaron 48.591 millones de dólares, una caída del 0.3%, y el beneficio operativo ajustado (ebit ajustado) ascendió a 3 mil 376 millones de dólares, un 18% menos.

La compañía explicó que los resultados trimestrales reflejan un cargo extraordinario de mil 592 millones de dólares por la “realineación estratégica” de su capacidad de producción de vehículos eléctricos (VE).

Esto ante una menor demanda que se ha presentado tras el fin de los incentivos federales en Estados Unidos.

Ante ello la compañía actualizó su previsión de beneficios netos para 2025 y la redujo a una horquilla de entre 7 mil 700 y 8 mil 300 millones de dólares aunque elevó el ebit ajustado a entre 12 mil y 13 mil millones.

La anterior previsión era un ebit ajustado de entre 10 mil y 12 mil 500 millones de dólares.

