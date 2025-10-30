Jueces de Texas podrán negarse a aprobar matrimonios de parejas del mismo sexo

Se reportó el 30 de octubre que los jueces en el estado de Texas, Estados Unidos, podrán negarse a casar a parejas del mismo sexo, sin enfrentar consecuencias legales.

La omisión de cumplir con esta práctica legal se ha justificado con el argumento de respetar las creencias religiosas del respectivo juez o jueza. Esto de acuerdo con una presunta nueva interpretación del código de conducta judicial de la Suprema Corte de Texas, según explican fuentes locales de Estados Unidos.

‘No constituye una violación de estos cánones que un juez se abstenga públicamente de oficiar una ceremonia nupcial basándose en una creencia religiosa sincera’ redacta el código judicial de conducta.

La nueva interpretación se destacó en el 2020, después que el juez Brian Umphress, al norte de Texas, se negara a aprobar un matrimonio del mismo sexo, justificando que iba en contra de sus creencias religiosas; apeló que forzarlo a hacerlo, va en contra de sus derechos por la primera enmienda.

El caso fue elevado al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito; posteriormente fue presentado en la Suprema Corte de Texas. Aunque la noción, presuntamente, aún no se aborda a nivel federal, la aprobación estatal fue dada a favor del juez Umphress.

