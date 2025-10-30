Jueces de Texas podrán negarse a aprobar matrimonios de parejas del mismo sexo

Internacional
/ 30 octubre 2025
    Jueces de Texas podrán negarse a aprobar matrimonios de parejas del mismo sexo
    Jueces de Texas podrán negarse a aprobar matrimonios de parejas del mismo sexo FOTO: VANGUARDIA

La Suprema Corte de Texas aprobó que los jueces pueden negarse por creencias religiosas

Se reportó el 30 de octubre que los jueces en el estado de Texas, Estados Unidos, podrán negarse a casar a parejas del mismo sexo, sin enfrentar consecuencias legales.

La omisión de cumplir con esta práctica legal se ha justificado con el argumento de respetar las creencias religiosas del respectivo juez o jueza. Esto de acuerdo con una presunta nueva interpretación del código de conducta judicial de la Suprema Corte de Texas, según explican fuentes locales de Estados Unidos.

No constituye una violación de estos cánones que un juez se abstenga públicamente de oficiar una ceremonia nupcial basándose en una creencia religiosa sincera’ redacta el código judicial de conducta.

La nueva interpretación se destacó en el 2020, después que el juez Brian Umphress, al norte de Texas, se negara a aprobar un matrimonio del mismo sexo, justificando que iba en contra de sus creencias religiosas; apeló que forzarlo a hacerlo, va en contra de sus derechos por la primera enmienda.

El caso fue elevado al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito; posteriormente fue presentado en la Suprema Corte de Texas. Aunque la noción, presuntamente, aún no se aborda a nivel federal, la aprobación estatal fue dada a favor del juez Umphress.

La noticia ha causado debates en redes sociales; miembros de la comunidad LGBTQ+ han expresado sus contestaciones sobre cómo esta negación podría afectar a sus derechos a futuro, en los Estados Unidos.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

