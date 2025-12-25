Jugador de lotería navideña gana mil 800 millones, segundo mayor premio histórico en EU

Internacional
/ 25 diciembre 2025
    Jugador de lotería navideña gana mil 800 millones, segundo mayor premio histórico en EU
    Un solo boleto vendido en Arkansas acertó los seis números sorteados en Nochebuena y se llevó el premio mayor. FOTO: ESPECIAL.

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292 mil 2 millones, asegura la organización

WASHINGTON.- Un jugador ganó cerca de mil 800 millones de dólares en la lotería navideña de Powerball en Estados Unidos.

Se trata de la segunda vez que el premio mayor de Powerball cae en Arkansas, después de un sorteo realizado en 2010.

El bote ascendió a mil 817 millones de dólares en pagos anualizados, distribuidos en 29 cuotas, aunque el ganador tiene la opción de recibir un pago único en efectivo de 834,9 millones de dólares, en ambos casos antes de impuestos.

TE PUEDE INTERESAR: NVIDIA llega a México: ¿ya nos montamos a la ola de la IA?

Se trata del segundo premio más grande en la historia de las loterías estadounidenses tras el sorteo Powerball del 7 de noviembre de 2022, que entregó en California 2 mil 40 millones de dólares.

La combinación ganadora estuvo compuesta por las bolas blancas 4, 25, 31, 52 y 59, la bola roja 19 y el multiplicador Power Play 2.

De acuerdo a lo que se informó el gran premio se acumuló tras 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones, asegura la organización.

“¡Felicidades al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y transformador”, señaló en un comunicado Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball.

Cabe destacar que los boletos de Powerball, que cuestan dos dólares por jugada, se venden en 45 estados del país, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Desde su primer sorteo en 1992, Powerball ha recaudado más de 37 mil millones de dólares para causas benéficas, asegura la organización.

Temas


Boletos
Juegos
Dinero

Localizaciones


Washington D.C.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp