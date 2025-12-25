Jugador de lotería navideña gana mil 800 millones, segundo mayor premio histórico en EU

WASHINGTON.- Un jugador ganó cerca de mil 800 millones de dólares en la lotería navideña de Powerball en Estados Unidos.

Se trata de la segunda vez que el premio mayor de Powerball cae en Arkansas, después de un sorteo realizado en 2010.

El bote ascendió a mil 817 millones de dólares en pagos anualizados, distribuidos en 29 cuotas, aunque el ganador tiene la opción de recibir un pago único en efectivo de 834,9 millones de dólares, en ambos casos antes de impuestos.

TE PUEDE INTERESAR: NVIDIA llega a México: ¿ya nos montamos a la ola de la IA?

Se trata del segundo premio más grande en la historia de las loterías estadounidenses tras el sorteo Powerball del 7 de noviembre de 2022, que entregó en California 2 mil 40 millones de dólares.

La combinación ganadora estuvo compuesta por las bolas blancas 4, 25, 31, 52 y 59, la bola roja 19 y el multiplicador Power Play 2.

De acuerdo a lo que se informó el gran premio se acumuló tras 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones, asegura la organización.

“¡Felicidades al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y transformador”, señaló en un comunicado Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball.

Cabe destacar que los boletos de Powerball, que cuestan dos dólares por jugada, se venden en 45 estados del país, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Desde su primer sorteo en 1992, Powerball ha recaudado más de 37 mil millones de dólares para causas benéficas, asegura la organización.