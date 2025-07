La búsqueda de desaparecidos continúa tras las inundaciones en Texas

“ Piensas que encuentras algo que podría ayudar a alguien, un cuerpo, o simplemente un permiso de conducir ”, dijo Evan Cervantes, de 34 años, quien se unió a Espinoza en la búsqueda el jueves después de sus turnos como auxiliares de enfermería psiquiátrica en el Hospital Estatal de Kerrville. “ Pero luego no encuentras nada ”.

La búsqueda de restos humanos se centra en una zona de Texas que no se parece a muchos de los lugares donde los profesionales de la recuperación de cuerpos están acostumbrados a buscar, dijeron varios expertos. La mayoría de las operaciones de búsqueda importantes de los últimos años se han hecho en grandes zonas urbanas azotadas por huracanes, dijeron Koester y Scott Hammond, profesor del Departamento de Gestión de la Universidad Estatal de Utah, quien estudia los equipos de búsqueda y rescate.

Desde la catástrofe, muchos se han preguntado si los funcionarios locales respondieron con la suficiente rapidez para advertir a la población que las inundaciones eran inminentes. Tras las inundaciones, los equipos de rescate y los expertos han dicho que las labores de búsqueda estuvieron bien organizadas y fueron eficaces. En Kerrville, la mayoría de los equipos se reúnen cada mañana en el Centro de Operaciones de Emergencia del condado de Kerr o en un lugar cercano para recibir las órdenes del día. Algunos voluntarios dijeron que también estaban en coordinación con el Ejército de Salvación.

Los líderes se reúnen con los buscadores cuando regresan, dijo Hammond, quien ha utilizado las redes sociales para darle seguimiento a los recuentos del proceso de los buscadores. Los organizadores informan sobre lo que han encontrado, utilizan esa información para planificar el día siguiente y luego explican por qué son importantes esos pasos siguientes, dijo.

Esta semana, a lo largo del río Guadalupe, los buscadores eran tan variados como sus herramientas. Una orden oficial inmovilizó drones privados durante gran parte de la semana para evitar que chocaran con helicópteros. Luego se declaró una zona de exclusión aérea el viernes, cuando el presidente Donald Trump llegó para inspeccionar los daños.

Eso le dejó a Jordy Marks, propietario de LA Drone en Lafayette, Louisiana, solo un día para volar. Empezó temprano el jueves y voló hasta el atardecer, examinando más de 30 kilómetros del río Guadalupe con un dron que puede detectar piedras individuales en una pila de escombro a más de 300 metros de distancia.

“Podemos pasar por debajo de árboles caídos, justo a lo largo de la parte superior del río”, dijo Marks. “Solo intento cubrir todo el terreno posible”.

Meredith Pool pasó la mañana del miércoles recorriendo la orilla este del río en Kerrville con Mini, su labrador negro, y Kodak, su golden retriever. Caminaron contra el viento, “dejando que los olores vinieran a nosotros”, dijo Pool, de 49 años, quien vive en Ardmore, Oklahoma, y trabaja como voluntaria en una organización sin fines de lucro llamada Gideon Rescue Co.

Mini se detuvo, al percibir el olor de un cuerpo. Pool avisó a los bomberos de Kerrville. Horas después, regresó con sus perros para registrar la orilla opuesta. Detrás de ella, ocho bomberos de Kerrville cruzaron el río en una balsa inflable color azul, llevando los restos que Mini había encontrado.

Mini no se detuvo a ver lo que ocurrió. Tampoco Pool. Su búsqueda continuó.

“Mini, ¡revisa-revisa!”, dijo Pool, utilizando su orden para centrar la atención del perro. “Tenemos una bolsa de residuos aquí para olfatear”.

Río abajo, cerca de la ciudad de Comfort, otros dos perros rastreadores de cuerpos señalaron un punto bajo detrás de una cantera de piedra que había sido inundada. El jueves por la tarde, dos enormes bombas sacaban el agua del estanque provisional para que los voluntarios pudieran buscar cuerpos. La operación estuvo dirigida por el United Cajun Navy, un grupo de búsqueda y rescate creado en Luisiana tras el huracán Katrina.

Al bajar el nivel del agua, se descubrió un camión semienterrado en el lodo.

“Ni siquiera sabíamos que ese camión estaba allí cuando empezamos” a bombear, dijo Alex Harkrider, de 38 años, de Carthage, Texas. “Eso demuestra la profundidad que alcanzó el agua. Nunca había visto una destrucción así”.

Harkrider llevaba tres días trabajando en el lugar. El miércoles se sentía mareado, dijo, abrumado por el calor de la tarde, que alcanzó los 33 grados Celsius. Así que se sentó en una silla plegable bajo una carpa, se remangó la camisa y pidió a Heather Orum, enfermera, una vía intravenosa de solución salina.

“Esto me recuerda a una zona de guerra”, dijo Orum, de 52 años, quien trabaja para una empresa llamada Lone Star IV Medics.

A tres kilómetros de distancia, Deb Gonzalez y su amiga Teal Harris vieron a un equipo sudoroso de adiestradores de perros en el camino. Las mujeres estacionaron su camioneta y se apresuraron hacia los hombres con un balde con hielo y toallas mojadas.

“Vimos que la gente estaba agobiada por el calor”, dijo Gonzalez, de 60 años, mientras los hombres usaban las toallas para aliviar el calor. “Todos decían: ‘Es todo lo que necesitábamos, solo un momento’”. c. 2025 The New York Times Company.

Por Christopher Maag y Edgar Sandoval, The New York Times.