La economía canadiense se estanca en el primer trimestre de 2026

TORONTO.- La economía canadiense evitó por un estrecho margen entrar oficialmente en recesión técnica en el primer trimestre de 2026, aunque los datos dados a conocer este viernes por el organismo público Estadísticas Canadá (EC) reflejan un estancamiento generalizado marcado por la debilidad de la inversión, la caída de sectores clave y el impacto de los aranceles estadounidenses.

El producto interior bruto (PIB) real permaneció sin cambios entre enero y marzo tras la contracción del 0.2% registrada en el cuarto trimestre de 2025. En términos anualizados, la economía cayó un 0.1%, muy por debajo del crecimiento del 1.5% que esperaban analistas y el Banco de Canadá.

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Es el segundo trimestre consecutivo de contracción en términos anualizados, aunque no bajo la medición trimestral convencional utilizada habitualmente para definir una recesión.

EC indicó que las exportaciones descendieron un 0.1% en el trimestre, afectadas principalmente por la caída de las ventas de automóviles y camionetas ligeras a Estados Unidos debido a los aranceles.

La inversión empresarial cayó un 0.7% en el trimestre, el quinto descenso consecutivo, mientras que la inversión residencial bajó un 2%, arrastrada por la debilidad del mercado inmobiliario.

También retrocedió la inversión pública, con una caída del 2.5% debido a un menor gasto en sistemas armamentísticos tras el fuerte incremento registrado a finales de 2025.

El consumo de los hogares fue uno de los pocos elementos positivos, con un aumento del 0.4% impulsado por el gasto en servicios financieros y alimentación.

Por sectores, la producción industrial mostró señales de debilidad. El PIB mensual cayó un 0.1% en marzo tras el avance del 0.2% de febrero, debido sobre todo a la contracción de las industrias productoras de bienes.

El sector de minería, petróleo y gas descendió un 2.1% en marzo, afectado por menores extracciones de crudo y gas natural y problemas operativos en las arenas bituminosas de Alberta. La construcción cayó un 0.6 % por segundo mes consecutivo y el comercio minorista retrocedió un 0.6%, afectado por la subida de los precios de la gasolina tras el conflicto en el golfo Pérsico.

En contraste, el comercio mayorista avanzó un 1.8%, su mayor subida mensual desde mayo de 2023, impulsado por entregas de maquinaria y equipos a clientes gubernamentales.