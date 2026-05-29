La economía canadiense se estanca en el primer trimestre de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    La economía canadiense se estanca en el primer trimestre de 2026
    Pese al débil inicio de año, EC estima preliminarmente que el PIB creció un 0.4% en abril gracias a una recuperación de la minería, la manufactura y el transporte. ESPECIAL.

El dato deja a este país al borde de una recesión técnica al caer el producto interior bruto un 0.1%

TORONTO.- La economía canadiense evitó por un estrecho margen entrar oficialmente en recesión técnica en el primer trimestre de 2026, aunque los datos dados a conocer este viernes por el organismo público Estadísticas Canadá (EC) reflejan un estancamiento generalizado marcado por la debilidad de la inversión, la caída de sectores clave y el impacto de los aranceles estadounidenses.

El producto interior bruto (PIB) real permaneció sin cambios entre enero y marzo tras la contracción del 0.2% registrada en el cuarto trimestre de 2025. En términos anualizados, la economía cayó un 0.1%, muy por debajo del crecimiento del 1.5% que esperaban analistas y el Banco de Canadá.

TE PUEDE INTERESAR: La OMS sitúa la tasa de mortalidad del brote de ébola en un ‘enorme’ 30-50%

Es el segundo trimestre consecutivo de contracción en términos anualizados, aunque no bajo la medición trimestral convencional utilizada habitualmente para definir una recesión.

EC indicó que las exportaciones descendieron un 0.1% en el trimestre, afectadas principalmente por la caída de las ventas de automóviles y camionetas ligeras a Estados Unidos debido a los aranceles.

La inversión empresarial cayó un 0.7% en el trimestre, el quinto descenso consecutivo, mientras que la inversión residencial bajó un 2%, arrastrada por la debilidad del mercado inmobiliario.

También retrocedió la inversión pública, con una caída del 2.5% debido a un menor gasto en sistemas armamentísticos tras el fuerte incremento registrado a finales de 2025.

El consumo de los hogares fue uno de los pocos elementos positivos, con un aumento del 0.4% impulsado por el gasto en servicios financieros y alimentación.

Por sectores, la producción industrial mostró señales de debilidad. El PIB mensual cayó un 0.1% en marzo tras el avance del 0.2% de febrero, debido sobre todo a la contracción de las industrias productoras de bienes.

El sector de minería, petróleo y gas descendió un 2.1% en marzo, afectado por menores extracciones de crudo y gas natural y problemas operativos en las arenas bituminosas de Alberta. La construcción cayó un 0.6 % por segundo mes consecutivo y el comercio minorista retrocedió un 0.6%, afectado por la subida de los precios de la gasolina tras el conflicto en el golfo Pérsico.

En contraste, el comercio mayorista avanzó un 1.8%, su mayor subida mensual desde mayo de 2023, impulsado por entregas de maquinaria y equipos a clientes gubernamentales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
PIB

Localizaciones


Canadá

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Morena: Reglas electorales

Morena: Reglas electorales
true

La CNTE juega siempre al primero y diez

El gobierno mexicano activó restricciones temporales para viajeros de África por el brote de ébola, previo al arranque del Mundial 2026.

México restringe ingreso de viajeros de África por brote de ébola a días del Mundial 2026

La subasta organizada por el Indep dejó sin comprador dos propiedades vinculadas con “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva. Solo cuatro de los 75 lotes ofertados lograron venderse.

Les hacen el feo... Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a ’El Mencho’ y Alfredo Beltrán Leyva
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Millones de mexicanos utilizan la Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de sus servicios son gratuitos, algunas operaciones sí generan comisiones.

Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?
El Gobierno federal presentó una nueva versión de “La niña futbolista”, interpretada por Julieta Venegas, mientras continúan las actividades culturales y deportivas previas al Mundial.

Presentan ‘La niña futbolista’ canción interpretada por Julieta Venegas para el Mundial 2026
Toluca y Tigres disputan en el Nemesio Diez una Final de Concachampions con título regional y boleto mundialista en juego.

¿Dónde ver Toluca vs Tigres? Horario y alineaciones de la Final de ‘Concachampions’ 2026