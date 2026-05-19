La guerra en Irán aumenta la inflación en Canadá al 2.8% en abril, su máximo en 2 años

CANADÁ.- La inflación anual de Canadá se aceleró en abril hasta el 2.8% interanual, su nivel más alto en casi dos años, impulsada principalmente por el fuerte aumento de los precios de la energía a raíz de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, señaló este martes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

EC dijo que el índice de precios al consumo (IPC) subió desde el 2.4% registrado en marzo, mientras que los precios de la gasolina se dispararon un 28.6% interanual.

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El organismo canadiense explicó que el incremento estuvo relacionado con la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo provocada por el conflicto en Oriente Medio, además del cambio estacional hacia mezclas de gasolina más caras para el verano.

Los precios de la energía en conjunto aumentaron un 19.2% respecto al mismo mes de 2025, frente al 3.9% registrado en marzo. También el combustible para calefacción y otros derivados del petróleo se encarecieron un 41.3%.

EC añadió que la comparación anual también estuvo afectada por un efecto estadístico derivado de la eliminación en abril de 2025 del impuesto federal al carbono para consumidores, que entonces redujo de forma temporal los precios de la gasolina y el gas natural.

Pese al repunte de la inflación general, otros componentes mostraron una moderación en los precios. El coste de los alquileres subió un 3.6% interanual, frente al 4.2% de marzo, mientras que el aumento del precio de los alimentos se desaceleró al 3.5%.

Los datos de abril son los últimos que conocerá el Banco de Canadá antes de su próxima decisión sobre los tipos de interés, prevista para el 10 de junio. La entidad mantiene actualmente su tasa de referencia en el 2.25%.