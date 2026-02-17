La inflación en Canadá se moderó al 2.3% en enero por la caída del precio de la gasolina

Internacional
/ 17 febrero 2026
    La inflación en Canadá se moderó al 2.3% en enero por la caída del precio de la gasolina
    Analistas señalan que la contención de la inflación otorga a la autoridad monetaria del país más flexibilidad para reducir los tipos en caso de que la economía canadiense necesite apoyo. ESPECIAL.

La moderación reafirma las políticas del Banco de este país, cuyo objetivo inflacionario es el 2%

TORONTO.- La inflación interanual de Canadá se moderó al 2.3% en enero, una décima menos que en diciembre, gracias principalmente a la caída de los precios de la gasolina, informó este martes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Los precios de la gasolina cayeron un 16.7% interanual, que se suma a la reducción del 13.8% de diciembre. Sin contar la gasolina, los precios subieron un 3% en enero.

La inflación subyacente también se moderó en el primer mes de 2026: excluidos los alimentos y la energía, ese dato se situó en el 2.4%, una décima menos que el mes previo.

EC también destacó la desaceleración de los precios de la vivienda, cuyo índice aumentó un 1.7%, la primera vez en casi cinco años que este componente crece por debajo del 2%.

Pero los precios de los alimentos comprados en tiendas subieron un 4.8% mientras que las visitas a restaurantes fueron un 12.3% más caras.

El pasado 28 de enero, en su primera decisión del año, el banco central canadiense decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el 2.25%, ante los escasos cambios experimentados por la economía del país con respecto a sus proyecciones de octubre.

Pero el Banco de Canadá también destacó en un comunicado que “las perspectivas son vulnerables a las imprevisibles políticas comerciales de EU y a los riesgos geopolíticos”.

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

