La inflación en Canadá se moderó al 2.3% en enero por la caída del precio de la gasolina

TORONTO.- La inflación interanual de Canadá se moderó al 2.3% en enero, una décima menos que en diciembre, gracias principalmente a la caída de los precios de la gasolina, informó este martes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Los precios de la gasolina cayeron un 16.7% interanual, que se suma a la reducción del 13.8% de diciembre. Sin contar la gasolina, los precios subieron un 3% en enero.

La inflación subyacente también se moderó en el primer mes de 2026: excluidos los alimentos y la energía, ese dato se situó en el 2.4%, una décima menos que el mes previo.

EC también destacó la desaceleración de los precios de la vivienda, cuyo índice aumentó un 1.7%, la primera vez en casi cinco años que este componente crece por debajo del 2%.

Pero los precios de los alimentos comprados en tiendas subieron un 4.8% mientras que las visitas a restaurantes fueron un 12.3% más caras.

El pasado 28 de enero, en su primera decisión del año, el banco central canadiense decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el 2.25%, ante los escasos cambios experimentados por la economía del país con respecto a sus proyecciones de octubre.

Pero el Banco de Canadá también destacó en un comunicado que “las perspectivas son vulnerables a las imprevisibles políticas comerciales de EU y a los riesgos geopolíticos”.