La inflación en Canadá sube al 3% interanual en julio impulsada por precios de la gasolina

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    La inflación en Canadá sube al 3% interanual en julio impulsada por precios de la gasolina
    Los precios de la gasolina fueron uno de los principales factores detrás del repunte y aumentaron un 25.7% interanual en julio, frente al 20.5% de junio. ESPECIAL.

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TORONTO.- La inflación interanual en Canadá aumentó en julio al 3%, dos décimas más que en junio, impulsada principalmente por el fuerte encarecimiento de la gasolina y de los viajes en medio del conflicto en el golfo Pérsico, informó este lunes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

El índice de precios al consumidor (IPC) avanzó además un 0.5 % con respecto a junio, o un 0.3% una vez eliminados los efectos estacionales. Sin la gasolina, la inflación se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 2.2%.

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Estadísticas Canadá atribuyó el encarecimiento de la gasolina al conflicto en Oriente Medio, incluidos el bloqueo del estrecho de Ormuz y el cierre parcial de rutas marítimas del mar Rojo a finales de julio, que presionaron al alza su precio.

En conjunto, el componente energético del IPC aumentó un 16.6% en los últimos doce meses, mientras que los precios del transporte avanzaron un 7.8%.

También se aceleraron considerablemente los precios relacionados con los viajes. Los paquetes turísticos subieron un 15.2% interanual, frente al 6.8% de junio, debido en parte al aumento de los precios de hoteles y vuelos a ciudades estadounidenses coincidiendo con la celebración del Mundial de fútbol en EU, México y Canadá.

Por su parte, los billetes de avión fueron un 12% más caros que un año antes, después de subir un 9.6% en junio, un aumento al que también contribuyeron los mayores costes del combustible para aviación.

La presión sobre los precios de los alimentos se moderó. Los productos comprados en supermercados aumentaron un 3.1% interanual, frente al 3.9% de junio, aunque encadenaron 18 meses con aumentos superiores a los del IPC general.

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