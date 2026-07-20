La Justicia de EU pausa temporalmente la fusión entre Paramount y Warner

LOS ÁNGELES.- La Justicia de Estados Unidos ordenó este lunes pausar de manera temporal la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, después de que una coalición de 12 estados del país presentara una demanda para frenar el proceso por riesgos de monopolio.

La jueza del Distrito Norte de California Araceli Martínez-Olguín emitió una orden de restricción temporal que impide a Paramount cerrar la transacción de 110 mil millones de dólares por al menos 14 días y programó una audiencia para el 3 de agosto para escuchar los argumentos de ambas partes, según el fallo, al que EFE tuvo acceso.

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La decisión responde a una demanda presentada la semana pasada liderada por California y Nueva York que argumenta que la fusión “eliminaría la competencia” en Hollywood.

“Se prohíbe temporalmente a los demandados cerrar o consumar cualquier medida directa o indirecta para integrar o consolidar sus operaciones”, se lee en el escrito judicial.

La operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

El fiscal de California, Rob Bonta, calificó de “ilegal” la fusión de los dos gigantes del entretenimiento y advirtió que “provocaría precios más altos, menor calidad y menos contenido cinematográfico y televisivo”, lo que perjudicaría a las salas de cine, a los distribuidores de televisión por cable básica y, en última instancia, al consumidor.

A la denuncia de los 12 estados se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés), una de las agrupaciones más populares que concentra a cerca de 20.000 miembros de la mayor industria del cine del mundo, alegando que esta polémica fusión provocará una pérdida masiva de empleos orientada a recortar costes operativos ante la drástica reducción de competidores en el sector.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó el pasado junio la compra de Warner, después de que las autoridades concluyeran que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de contenido en línea (‘streaming’) y producción de contenidos.

La justicia estadounidense incluso aseguró que la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de ‘streaming’ y medios digitales.

Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Oregón se unieron a California en la demanda.

La fusión enfrenta otro obstáculo en la Unión Europea, que todavía está revisando el acuerdo para su aprobación.