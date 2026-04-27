La Casa de la Moneda de EU compra oro de un cartel de Colombia y lo vende como ‘estadounidense’
Una investigación de The New York Times ha descubierto que el programa gubernamental de venta de oro se basa en una mentira
NUEVA YORK- A medida que los precios del metal se disparan, las salvaguardas de la industria se han roto.
Cada año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos vende más de mil millones de dólares en monedas de oro de inversión. Cada una lleva estampado un icono como el águila calva, que significa la garantía del gobierno, exigida por ley, de que el oro es 100 por ciento estadounidense.
“Tener una moneda o medalla producida por la Casa de la Moneda es conectar con los principios fundacionales de nuestra nación”, declara la Casa de la Moneda.
Pero una investigación de The New York Times ha descubierto que el programa gubernamental de venta de oro se basa en una mentira. En realidad, la Casa de la Moneda es el último eslabón de una cadena que lava oro extranjero, en gran parte extraído ilegalmente, para un mercado insaciable.
La Casa de la Moneda compra oro procedente de una mina de un cartel de la droga colombiano. Fabrica monedas de la Dama de la Libertad con oro procedente de casas de empeño mexicanas y peruanas y de una mina congoleña que pertenece en parte al gobierno chino, según muestran los registros. Parte del oro de la Casa de la Moneda procede de una empresa en Honduras que excavó un cementerio indígena para extraer la mena que había debajo.
Durante los últimos ocho años, el Clan del Golfo ha dirigido La Mandinga con una breve lista de normas, según nos dijeron un par de supervisores mineros. La más importante: nadie mina sin permiso del cartel, y todo el mundo paga.
Cada mes, dijeron los supervisores, un hombre en moto recoge la parte del Clan, 400 dólares por cada equipo de cinco. Hay cientos de equipos, quizá mil, o más.
Trabajan en minas al aire libre, y utilizan excavadoras y mangueras de alta presión para convertir en lodo las laderas de La Mandinga. Es imposible extraer las diminutas motas de oro de ese fango, así que los mineros lo mezclan con mercurio y lo revuelven a mano hasta que el mercurio se une al oro.
Todo esto es ilegal, tóxico y destructivo para el medioambiente.
Las autoridades colombianas realizan ocasionalmente ataques aéreos y redadas en las minas que dan dinero al Clan. Pero los mineros de La Mandinga aparentemente no tienen de qué preocuparse, a pesar de que su explotación linda directamente con una base militar. Operan con tal impunidad que, cuando sobrevolamos la zona con un dron en febrero, vimos que los trabajadores habían traspasado el perímetro de la base y estaban extrayendo oro en terreno militar.
Al final del día, los trabajadores recogen sus grumos grises de mercurio y oro, cada uno del tamaño de una canica, y los envuelven en plástico. Se meten estas canicas en los bolsillos y conducen sus motocicletas por los caminos de tierra de La Mandinga hasta la cercana Caucasia.
El oro de La Mandinga no tiene nada que hacer en Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio calificó al Clan de “organización criminal violenta y poderosa” el año pasado, cuando Estados Unidos designó al cartel como grupo terrorista.
El Departamento del Tesoro mantiene a los líderes del Clan del Golfo en una lista negra financiera, que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellos. Organizaciones gubernamentales y académicos llevan años documentando las actividades de extracción de oro del cartel en esta zona. (Un abogado colombiano del cartel no devolvió una llamada en busca de comentarios).
Caucasia es un municipio con la fiebre del oro. Los negocios venden excavadoras, bombas y dragas de millones de dólares para la extracción ilegal en los lechos fluviales. Han surgido elegantes cafés y clubes de baile. Los mineros pueden vender oro en cualquiera de los cientos de compraventas. Según nos contaron dos comerciantes, cada mes el Clan también les exige 400 dólares.
Alex Cuevas trabaja en una de esas tiendas. Uno a uno, los mineros le pasan canicas de mercurio y oro a través de una apertura en un compraventas de plexiglás. Le tiemblan las manos: un síntoma, dice, de envenenamiento prolongado por mercurio.
Una auditoría completa de la cadena de suministro en Estados Unidos señalaría el riesgo del oro del Clan del Golfo. El oro colombiano se considera de alto riesgo según los estándares del sector, y el propio gobierno estadounidense ha documentado las operaciones del Clan en Caucasia, en particular.
Pero durante dos décadas,un periodo que abarca casi todo el auge del oro posterior a los eventos del 11 de septiembre de 2001, la Casa de la Moneda nunca preguntó a sus proveedores dónde compraban el oro, según descubrió en 2024 una auditoría del inspector general del Departamento del Tesoro.
Si lo hubiera hecho, habría descubierto una cadena de suministro extraordinariamente transparente. Mediante bases de datos de importación y exportación y entrevistas con empresas intermediarias, descubrimos decenas de fuentes extranjeras en la cadena de suministro de oro de la Casa de la Moneda.
Entre ellas había minas industriales en México y Perú. Algunos proveedores, como las casas de empeño, se especializan en joyas recicladas.
Uno de los mayores proveedores desde hace mucho tiempo de la Casa de la Moneda, una refinería de Salt Lake City llamada Asahi USA, afirma abiertamente que su caldero contiene oro de muchos países distintos. Parte procede de Dillon Gage. Pero hay oro de todas partes. “Está mezclado”, dijo el director de refinado de la empresa, Paul Healey. “Y sale bien”. Healey dijo que la empresa investigaría nuestros hallazgos sobre el Clan del Golfo.
La Casa de la Moneda ha dicho, en respuesta a auditorías internas, que su oro cuenta como estadounidense porque sus proveedores compensan cualquier oro extranjero con oro estadounidense. Si la Casa de la Moneda compra una tonelada de oro, por ejemplo, espera que el proveedor compre esa cantidad de oro estadounidense en algún momento.
La legislación estadounidense no contempla este tipo de compensación. Y durante décadas, la Casa de la Moneda no ha hecho cumplir esa disposición, ni siquiera ha pedido a sus proveedores que la cumplan, según descubrió el inspector general del Tesoro.
Aunque lo hubiera hecho, todo lo que hay en el gran caldero de Texas, incluido el oro del cartel, podría contar como estadounidense. c. 2026 The New York Times Company.
Por Justin Scheck, Simón Posada and Federico Rios, The New York Times.