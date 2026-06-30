La ONU prevé asistir a medio millón de personas en refugios tras sismos en Venezuela

NACIONES UNIDAS.- La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada y que han dejado más de mil 700 muertos.

Lo anterior fue informado por la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

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Hochstetter intervino en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU por videoconferencia desde La Guaira, la zona cero del desastre sísmico que ya acumula además 5 mil 34 heridos, según datos del Gobierno.

La directora de la oficina estima que la ayuda de paquetes alimentarios se multiplicará en los próximos meses.

Por ello, han hecho un llamamiento inicial de 50 millones de dólares, aunque avanzó que “no cubrirá la totalidad del desastre”.

“La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica”, alertó.

Además de la lista de alimentos para consumir, el PMA está proporcionando alimentos para cocinar en los hogares en los que pueden hacerlo pero tienen dificultades para acceder a suministros.

La agencia de la ONU cuenta con 3 mil toneladas métricas de alimentos disponibles para repartir en el país, con lo que esperan se pueda abastecer a más de 10 mil familias durante dos meses.

Aun así, están realizando compras a nivel local, aprovechando que se trata de un país en el que hay alimentos disponibles, y coordinándose con el equipo en Colombia, donde cuentan con existencias que se pueden reasignar “rápidamente”.

Al momento más de 2 mil rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

Según las últimas cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado al menos 1.719 muertos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales “189 sufrieron un colapso total”.