Internacional
/ 16 enero 2026
    La producción industrial en Estados Unidos creció un 0.4% al cierre del 2025
    En términos interanuales, la fabricación de la primera economía mundial fue un 2% superior a la de diciembre de 2024. FOTO: ESPECIAL.

El crecimiento fue impulsado principalmente por avances en el sector manufacturero y de servicios públicos, según informó este viernes la Reserva Federal (Fed)

WASHINGTON.- La producción industrial (PI) de Estados Unidos creció 0.4% en diciembre de 2025 con respecto al mes anterior.

De acuerdo con el informe de la Fed, este indicador creció a una tasa anual del 0.7% en el cuarto trimestre de 2025.

La producción manufacturera - que representa un 75.6% de la producción total - aumentó un 0.2% en diciembre, pero disminuyó a una tasa anual del 0.7% en el cuarto trimestre.

El índice de manufacturas de bienes duraderos avanzó ligeramente un 0.1%, impulsado en gran medida por el crecimiento de la producción de metales primarios (2.4%); de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes (1.7%); así como de material aeroespacial y otros equipos de transporte (1.5%).

Por otro lado, los productos de madera, los minerales no metálicos y los vehículos de motor y sus partes registraron todos caídas de al menos un 1%, según la Reserva Federal (Fed).

El dato de manufacturas no duraderas subió un 0.3%, debido a subidas en los alimentos, bebidas y productos del tabaco, los productos derivados del petróleo y del carbón, y los de plástico y caucho.

El sector de servicios públicos subió un 2.6%, apoyado por un aumento del 12% en el índice de gas natural, compensando la caída del 0.7% en el de minería.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió ligeramente hasta el 76.3%.

