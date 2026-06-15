La producción industrial en EU crece ligeramente un 0.1% en mayo

WASHINGTON.- La producción industrial de Estados Unidos creció el 0.1% en mayo, después de un aumento del 0.9% en abril, mientras que la manufacturera se mantuvo sin cambios y el sector minero subió un 1.3%, informó este lunes la Reserva Federal (Fed).

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial se situó en un 1.7% por encima del nivel de hace un año.

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El índice de manufacturas de bienes duraderos subió un 0.8% en mayo, con incrementos en casi todas las categorías. Tanto los productos de madera como los minerales no metálicos, minerales metálicos y vehículos de motor ascendieron algo más de un 1% cada uno.

En el dato de manufacturas no duraderas se registraron caídas en los productos químicos y de productos de plásticos y caucho, siguiendo la tendencia del mes pasado, según la Fed.

El sector de los servicios públicos cayó un 0.4% con respecto a abril, en el que el descenso del 1.7% del sector eléctrico compensó el aumento del 8.5% en el índice de gas natural.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió ligeramente hasta el 76.2%, 3.2 puntos porcentuales por debajo del promedio (1972-2025).