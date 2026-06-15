La producción industrial en EU crece ligeramente un 0.1% en mayo

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    La producción industrial en EU crece ligeramente un 0.1% en mayo
    En comparación con mayo de 2025, la producción industrial de la mayor economía del mundo se ubicó por encima de su nivel de hace un año. ESPECIAL

La producción de equipos de defensa y aeroespaciales creció un 0.9%, al tiempo que el índice de los materiales de construcción aumentó un 1.1%

WASHINGTON.- La producción industrial de Estados Unidos creció el 0.1% en mayo, después de un aumento del 0.9% en abril, mientras que la manufacturera se mantuvo sin cambios y el sector minero subió un 1.3%, informó este lunes la Reserva Federal (Fed).

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial se situó en un 1.7% por encima del nivel de hace un año.

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El índice de manufacturas de bienes duraderos subió un 0.8% en mayo, con incrementos en casi todas las categorías. Tanto los productos de madera como los minerales no metálicos, minerales metálicos y vehículos de motor ascendieron algo más de un 1% cada uno.

En el dato de manufacturas no duraderas se registraron caídas en los productos químicos y de productos de plásticos y caucho, siguiendo la tendencia del mes pasado, según la Fed.

El sector de los servicios públicos cayó un 0.4% con respecto a abril, en el que el descenso del 1.7% del sector eléctrico compensó el aumento del 8.5% en el índice de gas natural.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió ligeramente hasta el 76.2%, 3.2 puntos porcentuales por debajo del promedio (1972-2025).

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