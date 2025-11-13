La trágica historia del estafador ruso de criptomonedas que recaudó 500 mdd y fue asesinado junto a su esposa

Un estafador que recaudó 500 millones de dólares a través de una aplicación fraudulenta de criptomonedas antes de huir con el dinero de sus inversores fue asesinado y desmembrado junto con su esposa cuando unos secuestradores furiosos descubrieron que su billetera de criptomonedas estaba vacía, según informaron las autoridades.

Los ciudadanos rusos Roman Novak y su esposa, Anna, fueron vistos con vida por última vez el 2 de octubre después de ser atraídos a un complejo turístico de montaña en las afueras de Dubái por delincuentes que se hacían pasar por posibles inversores, informó la semana pasada el medio ruso Komsomolskaya Pravda.

TE PUEDE INTERESAR: Si la IA difama a alguien, ¿quién es el responsable?

Según el periódico, que cita a las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos, la pareja —que frecuentemente hacía alarde de su lujoso estilo de vida en Dubái con fotos en línea donde se les veía disfrutando de coches rápidos y jets privados— estaba siendo “extorsionada” por su reserva de criptomonedas.

Al parecer, la pareja no se ganó amigos, ya que también publicaban con frecuencia fotos de un lujoso Rolls-Royce y un coche Cobra británico clásico, valorados en la asombrosa cifra de 1,9 millones de dólares en conjunto, así como fotos de viajes a Disneyland y otras vacaciones en el extranjero.

Según las autoridades, después de que la pareja fuera atraída a una villa en la ciudad de Hatta, la retuvieron mientras sus secuestradores exigían la contraseña de la billetera de criptomonedas de Novak.

Pero cuando descubrieron que la cartera estaba vacía, los delincuentes supuestamente mataron a la pareja, desmembraron sus cuerpos y esparcieron los restos, dejando algunos de ellos en papeleras de un centro comercial, según informó el medio ruso Fontanka .

No está claro si se han recuperado los restos de alguno de los dos.

“Según información preliminar, Novak y su esposa fueron secuestrados para pedir rescate. Cuando los criminales se dieron cuenta de que no iban a obtener el dinero, los mataron a ambos”, dijo una fuente a Komsomolskaya Pravda.

La última señal de sus teléfonos se recibió el 4 de octubre, a miles de kilómetros de distancia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, antes de que se perdiera la conexión definitivamente, según las autoridades policiales de San Petersburgo que están investigando las muertes.

Ocho personas han sido arrestadas en relación con la desaparición y asesinato de la pareja, incluyendo presuntos exinversores estafados por Novak y un ex empleado del Ministerio del Interior de Vladimir Putin.

Se alega que tres de ellos llevaron a cabo el asesinato, mientras que cuatro están acusados de planearlo mediante la compra de los cuchillos que se cree que fueron utilizados en los asesinatos.

El papel del octavo sospechoso aún no se ha revelado, y la policía no ha dicho qué pensaban hacer los secuestradores con los cuchillos si no tenían previsto inicialmente matar a la pareja.

Según los informes, Novak tenía un largo historial de estafas con criptomonedas y anteriormente había cumplido condena en una prisión rusa por el robo de aproximadamente 100.000 dólares a inversores.