Oro alcanza los 4 mil 200 dólares, mientras moneda de EU se debilita

El precio del oro se mantiene cerca del nivel de 4 mil 200 dólares por onza, impulsado por la debilidad del dólar de Estados Unidos y por un apetito renovado por los activos de refugio, informó el analista Antonio Di Giacomo.

De acuerdo a lo que informó la divisa norteamericana perdió fuerza pese a un repunte inicial, mientras los inversores se muestran optimistas ante la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos logre superar esta semana el estancamiento en la financiación del gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Viene impacto positivo en educación y futuro laboral con ‘fábrica de IA’ de NVIDIA en la región

La inminente votación en la Cámara de Representantes y la eventual firma del presidente Donald Trump abren la puerta a la reapertura del gobierno, lo que reduciría la incertidumbre política que ha pesado sobre los mercados en las últimas semanas.

Indicó que este posible avance ha dado un respiro al sentimiento de riesgo global, impulsando las bolsas asiáticas y europeas, mientras que en Wall Street el comportamiento es mixto, con el Dow Jones marcando nuevos máximos históricos.

Añadió que la reanudación de la actividad gubernamental también permitirá la publicación de datos económicos clave, entre ellos los informes de inflación y empleo que la Reserva Federal analiza antes de tomar su próxima decisión de política monetaria.

Los analistas anticipan una semana de alta volatilidad, con los inversores atentos a cualquier señal sobre el futuro de las tasas de interés. De acuerdo con analistas de UBS y de DailyFX, los fundamentos del oro continúan siendo sólidos.

“La demanda de los bancos centrales, el repunte de la inflación global y la persistente debilidad del dólar mantienen un entorno favorable para el metal precioso. Además, las tasas reales negativas y la expectativa de una Fed más cautelosa han impulsado la compra de oro como cobertura frente a la incertidumbre”, destacó.

Explicó que en el terreno técnico, el oro ha superado resistencias clave alrededor de los 4.150 dólares, consolidándose por encima de los 4,200.

Manifestó que los inversionistas institucionales han incrementado su exposición al metal, mientras que los fondos cotizados (ETF) vinculados al oro registran entradas netas por tercer mes consecutivo.

Esta tendencia confirma la percepción del oro como un activo defensivo en tiempos de incertidumbre financiera y política.