La tregua negociada por Trump se ve amenazada al reavivarse la lucha entre Tailandia y Camboya

Tailandia dijo que sus aviones de combate atacaron Camboya el lunes en un intento de paralizar su capacidad militar, mientras una reanudación de las hostilidades fronterizas descarriló un frágil alto el fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Cada lado culpó al otro por iniciar los enfrentamientos que estallaron durante la noche y se intensificaron antes del amanecer y se extendieron a múltiples lugares, con un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos muertos, según los funcionarios.

Camboya acusó a Tailandia de “actos inhumanos y brutales” de agresión, subrayando que no había tomado represalias, mientras Bangkok dijo que llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos militares después de que su vecino movilizó armamento pesado y reposicionó unidades de combate.

“El objetivo del ejército es paralizar la capacidad militar de Camboya durante mucho tiempo, para la seguridad de nuestros hijos y nietos”, dijo el jefe del Estado Mayor del ejército tailandés, general Chaipruak Doungprapat, según el ejército.

Los combates fueron los más feroces desde un intercambio de cinco días de cohetes y artillería pesada en julio, que marcó los enfrentamientos más duros de su historia reciente, cuando al menos 48 personas murieron y 300.000 fueron desplazadas antes de que Trump interviniera para negociar un alto el fuego.

Las tensiones han aumentado desde que Tailandia suspendió el mes pasado las medidas de desescalada acordadas en una cumbre en presencia de Trump, después de que un soldado tailandés resultara mutilado por una mina terrestre que, según Bangkok, había sido colocada recientemente por Camboya.

Algunas de las minas que han herido a siete soldados tailandeses desde julio probablemente fueron colocadas recientemente, informó Reuters en octubre, basándose en un análisis experto de material compartido por el ejército tailandés.

Camboya ha negado haber colocado las minas y Tailandia ha dicho que no implementará los términos del alto el fuego hasta que Camboya se disculpe.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el lunes que su gobierno haría todo lo necesario para proteger su integridad territorial y que no entablaría diálogo con Camboya.

“No habrá diálogo. Para que cese la lucha, Camboya debe hacer lo que Tailandia ha establecido”, afirmó, sin dar más detalles.

El Ministerio de Defensa de Camboya dijo que sus fuerzas fueron objeto de ataques sostenidos pero que estaban comprometidas con el alto el fuego y no tomaron represalias.

“Camboya pide a la comunidad internacional que condene enérgicamente las violaciones de Tailandia... y exige que Tailandia asuma la plena responsabilidad por esos descarados actos de agresión”, afirmó en un comunicado.

El ejército de Tailandia dijo que Camboya utilizó drones para lanzar bombas sobre bases tailandesas y disparó cohetes BM-21 montados en camiones hacia áreas civiles.

Un funcionario militar tailandés dijo a Reuters que los objetivos de los ataques aéreos incluían cohetes de largo alcance de fabricación china.

La embajada de Estados Unidos en Tailandia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los disturbios.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, presidente del bloque regional ASEAN, que ayudó a Trump a negociar la tregua, pidió calma y que los canales de comunicación permanezcan abiertos.

“La reanudación de los combates corre el riesgo de desbaratar el minucioso trabajo realizado para estabilizar las relaciones”, afirmó Anwar en una publicación en X.

Hun Sen, exlíder camboyano de larga data y padre influyente del actual primer ministro Hun Manet, dijo que el ejército tailandés estaba buscando provocar una respuesta de represalia.

“Todas las fuerzas de primera línea deben mantener la paciencia porque los agresores han estado disparando todo tipo de armas”, dijo en Facebook.

Tailandia evacuó a 438.000 civiles en cinco provincias fronterizas, y las autoridades camboyanas informaron que cientos de miles de personas habían sido trasladadas a un lugar seguro. El ejército tailandés informó que 18 soldados resultaron heridos, y el gobierno camboyano informó de nueve civiles heridos.

En Camboya, se formaron cuellos de botella de camiones y automóviles en las carreteras rurales y oleadas de motocicletas y vehículos agrícolas abandonaban las zonas fronterizas, según mostró la televisión local.

Un vídeo de un testigo ocular verificado mostró una columna de humo elevándose después de un ataque aéreo tailandés.

La televisión tailandesa mostró imágenes de personas apiñadas en campos de evacuación y otras refugiadas en búnkeres o grandes tuberías de agua de hormigón, y el ejército publicó un video de lo que dijo era artillería camboyana en explosión.

Phichet Pholkoet, residente del distrito Ban Kruat de Tailandia, fronterizo con Camboya, dijo que había escuchado disparos desde temprano en la mañana.

Me sobresalté. Las explosiones fueron muy claras. ¡Bum bum! —dijo por teléfono—. Lo oí todo con claridad. Algunas eran de artillería pesada, otras de armas pequeñas.

El uso de aviones de combate demuestra la ventaja militar de Tailandia sobre Camboya, con una fuerza armada que empequeñece a su vecino en términos de personal, presupuesto y armamento.

Tailandia y Camboya han disputado la soberanía durante más de un siglo en puntos no demarcados a lo largo de su frontera terrestre de 817 kilómetros con disputas sobre templos antiguos que han alimentado el fervor nacionalista y ocasionales enfrentamientos armados, incluido un mortal intercambio de artillería que duró una semana en 2011.

Las tensiones aumentaron en mayo tras el asesinato de un soldado camboyano durante una escaramuza, que provocó una importante concentración de tropas en la frontera y derivó en crisis diplomáticas y enfrentamientos armados.