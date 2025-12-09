Zelensky se niega ceder territorios de Ucrania a Putin

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mantuvo firme el lunes en que Kiev no cedería territorio a Rusia, una demanda central impulsada por Moscú y que aparece en el último borrador de la propuesta negociada con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania .

“No tenemos derecho a ceder nada, ni bajo nuestras leyes, ni bajo el derecho internacional, ni bajo la ley moral”, declaró Zelenski a la prensa el lunes. “Rusia, por supuesto, insiste en que cedamos territorio. Nosotros, por supuesto, no queremos ceder nada; eso es precisamente por lo que luchamos, como bien saben”.

“Para ser honesto, los estadounidenses hoy buscan un compromiso”, añadió.

El borrador actual de la propuesta incluye 20 puntos (reducidos a partir de la propuesta de 28 puntos criticada como una lista de deseos favorable al Kremlin sacada directamente del cajón del escritorio de Vladimir Putin y ampliados a partir de un plan de 19 puntos previo a la reunión de Moscú) y se han eliminado lo que Zelensky llamó sus partes más “antiucranianas”.

La nueva versión muestra que Kiev está dispuesto a dialogar, dijo, aunque siguió enfatizando que entregar territorios no era una opción mientras se dirigía a periodistas ucranianos tras una reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

“No todo lo que nos presentaron nuestros socios es de nuestro agrado”, dijo sobre el último plan desarrollado tras la reunión entre Estados Unidos y Rusia de la semana pasada en el Kremlin. “Aunque eso es menos una cuestión de los estadounidenses y más de los rusos. Sin duda, trabajaremos en ello”.

Pero otras cuestiones difíciles, como la financiación y las garantías de seguridad, siguen abiertas.

Estados Unidos sigue siendo el único país capaz de ofrecer garantías de seguridad importantes , dijo Zelensky, y agregó que no aceptará otro acuerdo ineficaz como el Memorando de Budapest de 1994, que prometía que Estados Unidos protegería a Ucrania de una invasión rusa después de que renunciara a su arsenal nuclear.

“Las garantías de seguridad más sólidas que podemos recibir provienen de Estados Unidos, siempre que no se trate de otro Memorándum de Budapest ni de promesas vacías, sino de compromisos legalmente vinculantes aprobados por el Congreso estadounidense”, afirmó. “Eso es lo que estamos debatiendo, y hasta ahora están respondiendo positivamente a este enfoque”.

Pero Estados Unidos quiere ver a Europa intensificar su acción; como señaló Zelensky, el continente aún debe responder qué acciones, si las hay, tomaría si Rusia reinicia su agresión después de un alto el fuego.

En cuanto a las garantías de seguridad europeas, esta es la Coalición de los Dispuestos. En principio, ya están preparados. Han visto su contenido, dijo, refiriéndose al vago pacto de 34 países que se comprometen a formar parte de una fuerza de paz que se desplegará en territorio ucraniano si termina la guerra.

Una vez más, quiero enfatizar que la cuestión clave es qué estarán dispuestos a hacer los socios en caso de una nueva agresión rusa . Hasta el momento, no he recibido respuesta al respecto, añadió.

Presionado sobre la confianza en Washington, Zelensky dijo que Estados Unidos sigue siendo un “socio fuerte” y que el presidente Trump “definitivamente quiere poner fin a la guerra”, pero tiene su propia visión de cómo hacerlo.

“Veo claramente que quieren que termine la guerra “, dijo. “Esto no es un juego por parte de Estados Unidos”.

Zelensky destacó al asesor de Trump, Jared Kushner, por “trabajar duro” con el enviado presidencial especial Steve Witkoff, pero enfatizó que los ucranianos, que enfrentan apagones y agotamiento, sienten lo que está en juego mucho más profundamente.

“Todos quieren que la guerra termine, pero para nosotros es importante cómo, sobre qué base, para que no haya riesgo de que se repita, porque no confiamos en Rusia. Eso es todo”, dijo. “Está en estos detalles; no son triviales para nosotros , y por eso queremos una respuesta a cada uno de ellos”.

Mientras tanto, Ucrania cuenta con que Europa finalmente desbloquee decenas de miles de millones de dólares en activos rusos congelados (ya sea a través de un préstamo de reparaciones u otra solución alternativa) para financiar la reconstrucción y mantener el flujo de armas.

“Ucrania no podrá sobrevivir sin este dinero”, afirmó Zelensky, añadiendo que todavía hace falta convencer a algunos países de la UE.

También rechazó la idea de que Estados Unidos se retire de las negociaciones pero continúe vendiendo armas a través de la iniciativa PURL del Pentágono, de la que dependen los europeos para comprar los sistemas estadounidenses que les faltan.

“Eso no sería aceptable”, dijo.

También confirmó que los senadores en Washington están impulsando una legislación sobre el secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia, un tema que, según él, está incluido en el marco actualizado de 20 puntos de Estados Unidos, junto con el intercambio de todos los prisioneros de guerra.

Después de que Trump afirmó el lunes que Zelensky no había leído el borrador actualizado, el presidente ucraniano dijo que “haría todo lo posible” para proporcionar a Estados Unidos su visión oficial del plan de 20 puntos el martes por la noche.

Hasta entonces, Zelensky se está reuniendo con líderes europeos para “discutir un préstamo de reparaciones y garantías de seguridad”, las dos vías que, según él, deben avanzar al unísono para que cualquier acuerdo de paz se sostenga.