Celebra Trump...¡invasión de México y cesión de territorios!

El Presidente Donald Trump celebró como un acto heroico la invasión estadounidense que concluyó con la toma de la Ciudad de México en 1847 y que condujo a México a ceder más de 55 por ciento de su territorio con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848.

Justo al mismo tiempo que deja abierta la posibilidad de un ataque unilateral en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico, Trump conmemoró la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848 calificando la invasión de México como una legendaria acción de soberanía estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: ¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

“El día de hoy conmemoramos el aniversario número 178 del triunfo de nuestra nación en la Guerra México-EU, una victoria legendaria que nos aseguró el suroeste de EU, que reafirmó la soberanía de EU y extendió la promesa de la independencia estadounidense a lo largo de nuestro majestuoso continente”, dijo Trump.

Sin mencionar las bajas mexicanas, pero enalteciendo la pérdida de vida estadounidense durante el conflicto, Trump evitó en su declaración cualquier expresión de solidaridad con México y por el contrario llamó la invasión una de las demostraciones del poderío estadounidense para la expansión.

“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en un triunfo decisivo para la soberanía estadounidense, EU capturó heroicamente la capital, Ciudad de México”, dijo Trump.

“Esto allanó el camino para el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, por el que se cedió formalmente 525 mil millas cuadradas de territorio a EU (1.3 millones de kilómetros cuadrados) lo que representaba el 55 por ciento del territorio (de México) anterior a la guerra”, celebró el Presidente.

En su declaración, Trump dice que la victoria sobre México hace 178 años es lo que ha guiado su política de control de la migración irregular en la frontera con México y en la lucha contra el narcotráfico.

Precedida por la independencia de Texas en 1836, el Capitolio declaró la guerra a México en 1846 llevando al Presidente James Polk a una conquista de amplios territorios mexicanos que hoy conforman los Estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas.

Tras la toma de la Ciudad de México por el Ejército estadounidense en septiembre de 1847, el Gobierno del Presidente Manuel de la Peña y Peña trasladó la sede de los poderes a Querétaro, desde donde negoció con el enviado estadounidense Nicholas Trist, quien desobedeció las exigencias maximalistas del Presidente Polk.

Sólo unas semanas después de firmado, el Congreso de EU ratificó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 10 de marzo de 1848 -a lo que siguió la promulgación de Polk el día 16- y posteriormente el Gobierno de la Peña y Peña logró que las dos Cámaras del Congreso mexicano ratificaran el tratado el 30 de mayo de 1848.