Celebra Trump...¡invasión de México y cesión de territorios!

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    Celebra Trump...¡invasión de México y cesión de territorios!
    Trump conmemoró la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848 calificando la invasión de México como una legendaria acción de soberanía estadounidense. AP

En su declaración, Trump dice que la victoria sobre México hace 178 años es lo que ha guiado su política de control de la migración irregular en la frontera con México

El Presidente Donald Trump celebró como un acto heroico la invasión estadounidense que concluyó con la toma de la Ciudad de México en 1847 y que condujo a México a ceder más de 55 por ciento de su territorio con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848.

Justo al mismo tiempo que deja abierta la posibilidad de un ataque unilateral en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico, Trump conmemoró la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848 calificando la invasión de México como una legendaria acción de soberanía estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: ¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

“El día de hoy conmemoramos el aniversario número 178 del triunfo de nuestra nación en la Guerra México-EU, una victoria legendaria que nos aseguró el suroeste de EU, que reafirmó la soberanía de EU y extendió la promesa de la independencia estadounidense a lo largo de nuestro majestuoso continente”, dijo Trump.

Sin mencionar las bajas mexicanas, pero enalteciendo la pérdida de vida estadounidense durante el conflicto, Trump evitó en su declaración cualquier expresión de solidaridad con México y por el contrario llamó la invasión una de las demostraciones del poderío estadounidense para la expansión.

“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en un triunfo decisivo para la soberanía estadounidense, EU capturó heroicamente la capital, Ciudad de México”, dijo Trump.

“Esto allanó el camino para el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, por el que se cedió formalmente 525 mil millas cuadradas de territorio a EU (1.3 millones de kilómetros cuadrados) lo que representaba el 55 por ciento del territorio (de México) anterior a la guerra”, celebró el Presidente.

En su declaración, Trump dice que la victoria sobre México hace 178 años es lo que ha guiado su política de control de la migración irregular en la frontera con México y en la lucha contra el narcotráfico.

Precedida por la independencia de Texas en 1836, el Capitolio declaró la guerra a México en 1846 llevando al Presidente James Polk a una conquista de amplios territorios mexicanos que hoy conforman los Estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas.

Tras la toma de la Ciudad de México por el Ejército estadounidense en septiembre de 1847, el Gobierno del Presidente Manuel de la Peña y Peña trasladó la sede de los poderes a Querétaro, desde donde negoció con el enviado estadounidense Nicholas Trist, quien desobedeció las exigencias maximalistas del Presidente Polk.

Sólo unas semanas después de firmado, el Congreso de EU ratificó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 10 de marzo de 1848 -a lo que siguió la promulgación de Polk el día 16- y posteriormente el Gobierno de la Peña y Peña logró que las dos Cámaras del Congreso mexicano ratificaran el tratado el 30 de mayo de 1848.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Celebraciones
Invasiones

Personajes


Donald Trump

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La Copa del Mundo generará una importante derrama económica en México por la llegada de turistas.

Coahuila es el estado de la frontera norte más seguro para transitar durante el Mundial
Ante la falta de regulación, los centros de rehabilitación han proliferado y en algunos casos se han raportado abusos que han llevado a la muerte de internos.

Coahuila: Proliferan anexos ante incremento en consumo de drogas

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que el objetivo de su gobierno es empoderar a la población en los temas de corrupción.

Sheinbaum admite que el SNA ‘no ha funcionado’ y alista cambios para reforzar denuncias
La última vez que se jugó un partido de temporada regular en la Ciudad de México fue el 21 de noviembre de 2022, con un MNF entre los 49ers y los Cardinals en el Estadio Azteca (hoy Banorte).

La NFL vuelve a México: confirman juego de temporada regular para diciembre de 2026
Acierto. El equipo creativo y el elenco de ‘El Desaire’ celebran un nuevo triunfo internacional que consolida al cine coahuilense en el extranjero.

Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
Profeco abrió un Procedimiento por Infracción a la Ley contra Ticketmaster tras quejas por boletos de BTS

Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster por boletos de BTS; multa podría superar 5 mdp
Claudia Sheinbaum encabezó la Conferencia del Pueblo desde Cineteca Nacional de Chapultepec, confirmó que carta que envió al Presidente de Corea del Sur, para que haya más conciertos de BTS en México, fue contestada.

Corea del Sur responde a México, Sheinbaum revela mensaje sobre conciertos de BTS